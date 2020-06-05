2020-06-05T16:13:08+03:00
Общество

Мэр Вологды поздравил школьников с последним звонком

Сегодня выпускники попрощались со школой
Евдокия САХАРОВА
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Мэр Вологды поздравил выпускников.Сергей Воропанов пожелал вологжанам успехов в будущем

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5 июня вологжане отмечают последний звонок, правда в этом году в онлайн-формате. Выпускники, учителя и родители поздравляли друг друга с помощью видео. Мэр Вологды Сергей Воропанов тоже обратился с видеопоздравлением к выпускникам школ.

"Дорогие выпускники! Сегодня для вас очень важный день – последний звонок, прощание с детством и со школой. В условиях карантина – от многого пришлось отказаться. Слова благодарности, поздравления, пожелания звучат в режиме онлайн, но они по-прежнему трогательные и искренние. Дорогие ребята, вы гордость и будущее Вологды! Желаю вам успешно сдать экзамены, поступить в вузы, исполнить все ваши мечты."

3773 девятиклассника и 65 учеников с ОВЗ получат аттестаты и свидетельства об окончании школы в 2020 году в Вологде. Документ о получении основного общего образования получат 1502 ученика 11-х классов, 16 детей с ОВЗ и 11 выпускников УКП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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