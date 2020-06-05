Прессе показали еду коронавирусных больных

Журналистам показали, чем кормят пациентов коронавирусного моногоспиталя. В социальных сетях появлялись жалобы на качество питания в больнице. Как писала "Комсомолка", беременная медсестра жаловалась на голод. После публикации сердобольные череповчане высказали желание помочь женщине. К слову, она прошла лечение от коронавируса и выписана.

Сегодня компания, поставляющая еду в моногоспиталь, решила рассказать и показать дневной рацион пациентов. Как оказалось, больницу на Ломоносова эта фирма обслуживает более 4 лет. Питание 5 раз в день, его утверждает диетическая сестра вместе с главным врачом.

Сегодня на обед у пациентов рыбный суп, говяжий гуляш с макаронами, хлеб, настой шиповника. На полдник печенье и яблочный сок. Через день фрукты. Привозят горячую пищу в общих термостатах, в больнице уже разделяют на порции. Одноразовая посуда утилизируется после еды.

Пятиразовое питание содержит 2700 ккал против 2400 рекомендованных. Питание разнообразное, соответствует необходимым стандартам, технологии. Лечебное питание — часть лечебного процесса, важное назначение врача. Блюда каждый день разные, повторяться могут лишь каждые 7 дней.

По словам главврача, личные обращения с жалобами на питание не поступали. Помимо больничной еды, пациенты могут получать съестные передачи от родственников. Главное без скоропортящихся продуктов. На данный момент в госпитале 124 пациента. В реанимации 8, трое из них — на ИВЛ, пятеро — на кислородотерапии. С пневмонией и средней степенью тяжести — 82 человека, 36 — в удовлетворительном состоянии.