2020-06-05T12:39:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Прессе показали еду коронавирусных больных

В интернете появлялись жалобы на плохое питание в моногоспитале
Евдокия САХАРОВА
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Jбед: в меню рыбный суп, говяжий гуляш с макаронами, хлеб, настой шиповникаJбед: в меню рыбный суп, говяжий гуляш с макаронами, хлеб, настой шиповникаФото: www.gorodche.ru
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Журналистам показали, чем кормят пациентов коронавирусного моногоспиталя. В социальных сетях появлялись жалобы на качество питания в больнице. Как писала "Комсомолка", беременная медсестра жаловалась на голод. После публикации сердобольные череповчане высказали желание помочь женщине. К слову, она прошла лечение от коронавируса и выписана.

Сегодня компания, поставляющая еду в моногоспиталь, решила рассказать и показать дневной рацион пациентов. Как оказалось, больницу на Ломоносова эта фирма обслуживает более 4 лет. Питание 5 раз в день, его утверждает диетическая сестра вместе с главным врачом.

Сегодня на обед у пациентов рыбный суп, говяжий гуляш с макаронами, хлеб, настой шиповника. На полдник печенье и яблочный сок. Через день фрукты. Привозят горячую пищу в общих термостатах, в больнице уже разделяют на порции. Одноразовая посуда утилизируется после еды.

Продуктовый набор Фото: www.gorodche.ru

Продуктовый наборФото: www.gorodche.ru

Пятиразовое питание содержит 2700 ккал против 2400 рекомендованных. Питание разнообразное, соответствует необходимым стандартам, технологии. Лечебное питание — часть лечебного процесса, важное назначение врача. Блюда каждый день разные, повторяться могут лишь каждые 7 дней.

По словам главврача, личные обращения с жалобами на питание не поступали. Помимо больничной еды, пациенты могут получать съестные передачи от родственников. Главное без скоропортящихся продуктов. На данный момент в госпитале 124 пациента. В реанимации 8, трое из них — на ИВЛ, пятеро — на кислородотерапии. С пневмонией и средней степенью тяжести — 82 человека, 36 — в удовлетворительном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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