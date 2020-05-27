2020-05-27T20:22:37+03:00
Происшествия

В Усть-Кубинском районе спасли зайца, попавшего в беду

Несчастное животное застряло в прутьях забора и чуть не утонуло из-за разлившейся реки
Евдокия САХАРОВА
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Косой не смог выбраться самостоятельно. Неизвестно, сколько он там сиделКосой не смог выбраться самостоятельно. Неизвестно, сколько он там сиделФото: http://www.cherinfo.ru
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Вологжане спасли зайца в беде. В поселке Лесозавод Усть-Кубинского района местные жители обнаружили застрявшего в заборе хвостатого. Положение животного усложнила разлившаяся река Кубена - он мог захлебнуться. Добросердечные люди освободили зайца, выходили и отпустили через несколько дней в лес.

В поселке разлилась река Кубена, на работу люди ходят в броднях Фото: http://www.cherinfo.ru

В поселке разлилась река Кубена, на работу люди ходят в бродняхФото: http://www.cherinfo.ru

Один из участников спасательной операции рассказал cherinfo, что собаки начали гонять зайцев, которым некуда пойти из-за половодья. Юрий Курбанов шел на работы и услышал бульканье у забора, думал кошка - оказался заяц, уже полуживой, дрожал... Вся морда в крови, грыз железные прутья, чтобы спасти свою жизнь.

Зайца удалось выходить и отпустить Фото: http://www.cherinfo.ru

Зайца удалось выходить и отпуститьФото: http://www.cherinfo.ru

Один из коллег спасителя причастен к разведению кроликов, он взял косого на передержку. Сначала заяц ничего не ел, но потом удалось его выкормить.

В поселке Лесозавод подтоплены 59 домов из-за паводка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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