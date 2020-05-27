В Усть-Кубинском районе спасли зайца, попавшего в беду

Вологжане спасли зайца в беде. В поселке Лесозавод Усть-Кубинского района местные жители обнаружили застрявшего в заборе хвостатого. Положение животного усложнила разлившаяся река Кубена - он мог захлебнуться. Добросердечные люди освободили зайца, выходили и отпустили через несколько дней в лес.

В поселке разлилась река Кубена, на работу люди ходят в бродняхФото: http://www.cherinfo.ru

Один из участников спасательной операции рассказал cherinfo, что собаки начали гонять зайцев, которым некуда пойти из-за половодья. Юрий Курбанов шел на работы и услышал бульканье у забора, думал кошка - оказался заяц, уже полуживой, дрожал... Вся морда в крови, грыз железные прутья, чтобы спасти свою жизнь.

Зайца удалось выходить и отпуститьФото: http://www.cherinfo.ru

Один из коллег спасителя причастен к разведению кроликов, он взял косого на передержку. Сначала заяц ничего не ел, но потом удалось его выкормить.

В поселке Лесозавод подтоплены 59 домов из-за паводка.