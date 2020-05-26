Подарки от кондитерской фабрики АтАг вручены участникам конкурса «Песни о Великой Победе»

В канун 9 мая "Комсомольская правда" и кондитерская фабрика "АтАг" сообщили о завершении конкурса рисунков, посвященных песням о Великой Победе. Итоги были подведены и опубликованы. А вот вручение подарков, которое обычно проводится в фирменных магазинах фабрики, пришлось перенести - подарки были переданы без традиционных праздничных церемоний.

Подарки. Фото Сизовых

Первыми на призыв участвовать откликнулись учащиеся Вологодской художественной школы имени Владимира Корбакова. Воспитанники известных в Вологде преподавателей - И.Н. Саблиной, А.Д. Постикова, В.В. Барановой задали тон всему конкурсу. Некоторые дети даже застеснялись "соревноваться". Тогда организаторами решено было дарить подарки тем, кого выберет компьютерная программа. Розыгрыш был записан на видео и размещен в ВКонтакте.

Подарки в Школе Корбакова. Автор: Светлана Крупнова

В итоге подарки, а это пять наборов - объемных пакетов со сладостями от шекснинской кондитерской фабрики "АтАг", были вручены активным счастливчикам. Это:

Карачева Марина, 17 лет. Песня "День Победы". Преподаватель Постников А.Д., ХШ им. В.Н.Корбакова

Обинцева Дина, 16 лет. Песня "Темная ночь". Преподаватель Постников А.Д., ХШ им. В.Н.Корбакова

Разумова Диана, 14 лет. "В землянке". Преподаватель Баранова В.В., ХШ им.В.Н.Корбакова

Арсеньева Света, 7 лет. Песня "Три танкиста", МБДОУ "Детский сад № 109 Букварёнок",

Сизова Дарина, 9 лет, песня "О той весне".

Сизова Дарина со сладостями

Как мы сообщали, во многих городах есть фирменные магазины предприятия, кто-то уже сумели побывать на предприятии – для юных туристов организуются сказочные путешествия, так что многие знают, какое внимание уделяется дизайну продукции. В ассортименте "АтАга", одной из крупных фабрик Северо-Запада, более 300 наименований сладостей и напитков. Часть из них посвящена светлому празднику Дню Победы. Оформленные георгиевскими лентами, символикой главного праздника страны, наборы традиционно дарятся и ветеранам, и детям, всем тем, кому дорога память о подвиге великой страны.

На Вологодчине предприятие знаменито как социально ответственный бизнес, список добрых дел которого нескончаем. Семья Атомянов – известные благотворители. Сейчас "АтАг" незаметно продолжает делать добрые дела. Например, в СМИ (активная ссылка) попала информация, что 400 коробок конфет прибыло в Вологду для тех, кто оказался в закрытой на карантин больнице. Уверены, всем стало немного легче на душе от внимания шекснинских кондитеров.

Что с "АтАгом" никакой карантин не скучен, надеемся, убедились и участники нашего конкурса. А, едва ограничения будут сняты, предприятие в Шексне вновь приглашает всех к себе в гости - для путешествия по сладкой сказке. Надеемся, побываем на производстве и мы. Так что - до новых встреч!