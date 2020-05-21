В Вологде подготовят к новому сезону 45 котельных и 376 километров тепловых сетей

В Вологде начались плановые работы на теплосетях. Ожидается, что этим летом отремонтируют 9 км теплопровода и 10 котельных.

«Вологдагортеплосеть» одной из первых начала обслуживание котельной на улице Маяковского, 22а: пока там идет капитальный ремонт одного из трех котлов, демонтаж трубной части. К июлю заменят внутреннюю часть котла. Такой монтаж стоит порядка 4 млн рублей. Подобную работу проведут и в котельной на ул.Красноармейской, 27. Другие объекты ожидает ремонт дымовых труб и внутреннего газового оборудования.

9 км тепловых сетей обновятсяФото: администрация города Вологды

Особое внимание при ремонте теплосетей обещают уделить дворам, входящим в проект «Комфортная городская среда», и улицам в проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщила Администрация города.

Сейчас теплосети в Вологде заменяют в 4 точках: на ул. Разина 39-41 (строится участок в 245 м), на Пирогова, 43 (150 м), во дворах домов №№3 и 4 на ул. Машиностроительной (150 м). Будут заменены ветхие сети и подходы к многоквартирным домам.

К отопительному сезону подготовят 45 котельных и 376 км тепловых сетей.Фото: администрация города Вологды

В 2020 году запланирована замена более 9 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении. Половину реконструируют, вторую часть капитально отремонтируют. От этого зависит исправная работа теплоснабжения зимой. К отопительному сезону подготовят 45 котельных и 376 км тепловых сетей. На это выделено 325 млн рублей в рамках инвестиционной программы предприятия «Вологдагортеплосеть».

На ремонт теплоснабжения выделено 325 млн рублейФото: администрация города Вологды

В связи с режимом самоизоляции график остановки котельных на плановый ремонт изменен. Некоторые отключения сдвинулась на июнь. С графиком можно ознакомиться на официальном сайте городской администрации.