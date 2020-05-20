Власти Вологды закрыли детский сад из-за заболевшей воспитательницы

Как сообщала "Комсомольская правда" в Вологде, коронавирусная инфекция была выявлена у воспитателя детского учреждения. Детский сад №67 «Яблонька», который располагается на улице Пугачева, 7, немедленно был закрыт - накануне обзванивали родителей, чтобы детей немедленно забрали. Сегодня там проводится дезинфекция.

Все дети, а это 21 ребенок, отправлены по домам. Как заверила начальник управления образования города Ирина Гуляева, воспитатель последний раз была на работе 15 мая и напрямую с детьми не контактировала. Она занималась подготовкой пустующих групп к новому учебному году.

Как сообщил мэр города Сергей Воропанов, воспитатель выезжала в один из районов области, где "количество инфицированных стремится к нулю", но общалась там с приехавшими из другого региона. Там, по всей видимости, она и была инфицирована.

Сейчас Роспотребнадзор ведет эпидрасследование - устанавливается круг контактных лиц заболевшей. Проверены другие сотрудники садика, а также воспитанники. Пока признаков заболевания у них нет.

В садике дезинфицируют все помещения, а также вентиляционные шахты.

- Решение о возобновлении воспитательного процесса в детском саду будет приниматься по согласованию с Роспотребнадзором, - пояснила Ирина Гуляева.

Напомним, в садиках города работают только дежурные группы, их посещают 3097 детей. В каждую группу ходит не более 12 детей, воспитатели и другие сотрудники работают в масках, перчатках, бахилах. Родители при посещении учреждения обязаны соблюдать масочный режим. В садиках ежедневно проводится дезинфекция.