2020-05-19T11:40:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Работающим пенсионерам продлили больничные до 29 мая

Начисление проводится дистанционно
Иван Чухнин
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Работающие пенсионеры - граждане в возрасте 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, - могут оформить новые листки нетрудоспособности до 29 мая. Больничные, как и предыдущие, будут предоставлены возрастным работникам дистанционно, на основе данных, направленных работодателями в электронном виде в ФСС. Самим гражданам никуда обращаться не требуется.

Рассчитываться пособия будут по общим правилам: при стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в размере 100%. Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается среднемесячным заработком - 69961,65 руб.

Выплата пособий по временной нетрудоспособности будет произведена за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.

Информацию по электронным больничным можно отслеживать в Личном кабинете получателя услуг на ресурсе Фонда - cabinet-fss.ru. Вход в Личный кабинет осуществляется по логину и паролю портала Gosuslugi.ru.

Консультации по вопросам назначения пособий можно получить по телефонам специалистов регионального отделения в г. Вологде: (8172) 72-67-49; 76-41-91; 72-94-16; в г. Череповце (8202)50-00-80, 50-00-82.

Телефон "горячей линии" регионального отделения по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией COVID-19: (8172)72-95-77.

ИСТОЧНИК KP.RU

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