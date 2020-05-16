2020-05-16T14:05:45+03:00
Звезды

В свой юбилей Светлана Светличная пообещала приехать на Вологодчину - "едва пройдет эта гадость"

Ее концерт в Кириллове был отменен из-за коронавируса
Иван Чухнин
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Светлана Светличная - звезда кино и умный, добрый собеседник.Светлана Светличная - звезда кино и умный, добрый собеседник.
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С 80-летним юбилеем поздравили знаменитую актрису Светлану Светличную вологодские музейщики. В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике и его филиалах Светлана Афанасьевна была не раз. Прошлый раз она приезжала в 2015 году. Очередной раз она должна была приехать с программой буквально месяц назад, вновь посетить окрестные монастыри и музеи, полюбоваться красотами. Однако сейчас закрыты для посещения все музеи страны, так что концерт Светланы Светличной перенесен на неопределенное время.

Кириллов - место, куда хочется возвращаться.

Кириллов - место, куда хочется возвращаться.

Поздравляя Светлану Афанасьевну с Днём рождения от лица руководства Кирилло-Белозерского музея-заповедника и всего коллектива, сотрудники услышали от неё и поздравления с Днем музеев: «Всё, что касается моей жизни и встреч с людьми – это и есть большое счастье! Значит, меня любит небо, хорошие люди, и поэтому Господь держит на земле. Вот и всё. Потому что я нужна. А что касается музеев… В своём начале каждый из них имел очень правильную идею. Такую, как, например, акция к Дню Победы «Бессмертный полк»… Мне кажется, что музеи и хорошее кино очень нужны людям. Ведь есть люди, которые без музеев жить не могут! Поэтому создание таких учреждений культуры – это и есть забота о людях..."

Поездка в Вологодскую область пять лет назад ей запомнилась: "Поездка в Кирилло-Белозерский музей-заповедник мне очень запомнилась. Куда бы я не ездила, всегда уставала, но думала – какая же я молодец, что приехала! Какие там были иконы! Рядом с ними даже просто постоишь, и выздоровеешь! Музеи в Кириллове, как хорошие храмы – в них иконы в сохранности!» Светлана Афанасаьевна поблагодарила сотрудников Кирилло-Белозерского музея-заповедника за поздравления, не скрывая, что ей очень приятно что на Вологодчине её ждут: «Для меня главное – Вологодская область, наша Матушка-Россия, где храмы стоят, где люди другие, настоящие, щедрые… Счастья вам и приятной жизни!» Артистка поздравила музеи с началом Международной акции "Ночь музеев" , пообещав следить за её ходом онлайн.

Кстати, 15 мая поздравительную телеграмму в адрес Светланы Афанасьевны отправил Президент РФ Владимир Путин.

Заслуженной артистке РСФСР он пожелал здоровья, благополучия и всего наилучшего. Глава государства подчеркнул, что актриса обогатила отечественный кинематограф яркими, самобытными, незабываемыми актерскими работами. Он добавил, что своими ролями Светличная снискала профессиональное признание и искренние симпатии зрителей.

Материалы предоставлены Кирилло-Белозерским музеем-заповедником.

Светлане Светличной - 80 лет

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ИСТОЧНИК KP.RU

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