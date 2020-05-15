Авиапредприятие "Северсталь" возобновляет регулярные рейсы

Авиапредприятие "Северсталь" возобновляет межрегиональные перелеты. В первую очередь будет возобновлено авиасообщение с Москвой (Шереметьево) и Санкт-Петербургом (Пулково). Также самолеты отправятся в Калининград и Мурманск.

Напомним, в связи с пандемией Cоvid-19 авиасообщение с Череповцом было приостановлено. Сейчас дано разрешение на возобновление полетов. Несмотря на то, что пассажиропоток значительно снизился, спрос на перелеты все-таки есть. "Авиапредприятие идет навстречу пассажирам," - сообщили нам на авиапредприятии.

Перелеты будут совершаться с соблюдением всех мер предосторожности: обязательна санобработка судна, на борту и в терминале введен масочный режим, должна выдерживаться социальная дистанция. Все пассажиры, которые прилетают в Череповец, будут заполнять анкеты, у них будет измерятся температура, а также будет браться тест на наличие вируса.

Расписание с 15 по 23 мая.

Расписание перелетов с 24 по 28 мая.