В Вологде началась последняя в этом учебном году раздача сухих пайков для школьников

Выдача последней партии продуктовых наборов в этом учебном году началась в Вологде. Их получат около 121 тысяч продуктовых наборов.

Напомним, право на такие пайки в период дистанционного обучения имеют дети из многодетных и малообеспеченных семей, школьники с ограниченными возможностями здоровья и состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере.

Часть наборов уже развезено по центрам выдачи - по школам.Фото: администрация города Вологды

Это завершающая волна выдачи - учебный год заканчивается, питание рассчитано на все рабочие дни до конца учебного года. Напомним, для каждой параллели эти сроки разные: 1-4 классы обучение заканчивают 23 мая, 5-8 классы - 27 мая, 10-е классы - 30 мая, 9-е и 11-классы - 5 июня. Так что готовы 8 вариантов продуктовых наборов: 4 разных наполнения в зависимости от срока обучения для детей с ОВЗ и 4 - для детей общеобразовательной школы. Всего готовы порядка 12 300 пакетов.

- В них - консервы, крупы, мука, сахарный песок, сок, сладости, - пояснила директор МАУ «Центр социального питания» Яна Фадеенко.

Напомним, основой для стоимости продуктового набора является сумма ежедневного льготного питания для той или иной категории детей,умноженная на количество дней. Так, например, в набор начальной школы на 10 дней входят: банка рыбных консервов, 2 банки куриного консервированного фарша, 2 упаковки макаронных изделий, рис, греча, мука, чай, сахарный песок, сок, печенье, вафли.

Набор для 9 и 11 классов, рассчитанный на 19 дней, включает в себя: 3 банки куриного фарша, 2 банки рыбных консервов , 4 упаковки макаронных изделий, по 2 упаковки риса и гречи, 2 упаковки чая, зеленый горошек, 2 упаковки сахарного песка, 2 литра сока, 2 кг муки, печенье, вафли.

Учащиеся начальной школы уже получают продпайки.Фото: администрация города Вологды

- Доставка наборов в школы и их раздача уже началась. 13 мая их начали получать ученики начальной школы, это около 5000 детей.14 мая начинается развоз наборов для 5-8 классов, затем 10 классы и далее 9-е и 11-е. Школа составляет график выдачи продуктов, приглашает родителей для получения. Детям с ОВЗ, как обычно, наборы будут доставлять на дом волонтеры. Этот процесс начнется на следующей неделе, то есть с 18 мая, - пояснила начальник Управления образования Вологды Ирина Гуляева.

Как сообщает администрация Вологды, это уже третья волна выдачи сухого питания для льготных категорий школьников. Эта работа была организована по поручению Губернатора Олега Кувшинникова на период дистанционного обучения детей.