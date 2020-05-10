Психбольницу прапрадедушки министра культуры закрыли на карантин под Вологдой

Въезд в поселок Кувшиново в Вологодском районе ограничили. Возле моста через реку Вологду, который соединяет город и поселок, появился КПП. Такие жесткие меры приняла администрация района из-за вспыхнувшей в местной психиатрической больнице инфекции нового коронавируса.

Психиатрическая больница в поселке Кувшиново - старейшее медучреждение Северо-Запада, которое работает с 1890 года. А создана больница стараниями вологодского губернатора, праправнучка которого нынче - министр культуры России. К слову, Ольга Любимова также ушла на больничный - у нее коронавирус. Согласно сайту больницы, в единственной на регион больнице такого профиля работает более 700 человек, в том числе 91 врач и 251 медработник.

Проходную, выходящую на центральный магазин поселка, закрыли еще 6 апреляФото: Иван Чухнин

Еще накануне в поселке Кувшиново ничего не говорило о коронавирусе. На детской площадке десятками играли дети, а родители прогуливались целыми компаниями, зачастую пренебрегая масками. В поселке работают несколько торговых точек, но местный бассейн закрыт, как гласит вывеска "на неопределенное время". В поселке есть православный храм, аптечный пункт. К слову, по словам местных жителей, в аптеке есть многоразовые маски - 30 и 40 рублей за штуку, три вида антисептика - довольно дорогих, но предъявителям карта "Забота" обещают скидку. Многоразовые маски здесь продавались, но завоз был маленький и, по цене 50 рублей за штуку, и их сразу же раскупили.

Как сообщала "Комсомолка", в областной психиатрической больнице выявлен инфекционный очаг: 7 детей и три врача оказались инфицированы новым коронавирусом.Больничный городок - смесь дореволюционных зданий из красного кирпича, советских - из силикатного, деревянных построек, находится прямо в поселке, но за сплошным бетонным забором. Многие из местных жителей работают в больнице. Одна из проходных на территорию, расположенная через узкую дорогу от крупнейшего здесь магазина, предусмотрительно закрыта еще 6 апреля. Да и в служебных автобусах больницы, которые развозят по домам сотрудников, все строго: все в масках, в салоне совсем немного людей, они сидят на безопасном расстоянии друг от друга.

Теперь работает КПП с противоположной стороны больницыФото: Иван Чухнин

Как сообщила представитель областного департамента здравоохранения Анна Чхитиани, отработаны все возможные контакты первого уровня, у всех взяты пробы. Ранее во всех больницах региона отрабатывался алгоритм действий в подобных случаях, так что ситуация здесь сразу была взята под контроль. Все "контактные" будут находиться на обсервации в учреждении как минимум 14 суток. Это 14 пациентов-детей и 20 человек персонала. Для них выделено отдельное здание, они обеспечены все необходимым.

Все инфицированные со всеми предосторожностями отправлены в больницу Череповца - именно там проводится лечение всех с подтвержденным диагнозом. Всего, как и сообщалось было госпитализировано 9 человек - 6 маленьких пациентов и 3 медика. Один из маленьких пациентов избежал направления в Череповец - у него бессимптомное течение заболевания, он находится дома на самоизоляции. По словам Анны Чхитиани, только у двоих госпитализированных детей заболевание протекает с состоянии средней тяжести, у остальных - в легкой форме.

Тот редкий момент, когда ворота на территорию распахнуты настежь.Фото: Иван Чухнин

Однако случившееся в одном из самых закрытых медучреждений области вызвало немалый переполох у местных жителей.Больница, согласно распоряжению областного руководства, уже не вела плановый прием. В экстренных случаях больные госпитализируются, но, согласно правилам, находятся изоляторе, у них берется тест на коронавирус. И лишь после получения отрицательного результата их переводят в отделение.

В редакцию поступил вопрос: в одном из зданий больницы, расположенном близко к забору, открыты окна. Может ли быть это то самое отделение? И насколько это безопасно для прохожих? По словам медиков, это совсем другое здание. Кроме того, расстояние до забора вполне обеспечивает безопасность.

Обычно здесь используются многоразовые маски.Фото: Иван Чухнин

С утра 10 мая у въезда в поселок появился КПП. "Проехать в поселок смогут только те, кто проживает на его территории, - заявил глава района Сергей Жестянников. - Ограничение будет действовать, пока власти не установят все очаги заболевания". Также Жестянников распорядился усилить санитарную обработку учреждений и магазинов. Вероятно, к наведению порядка подтянутся и управляющие копании.

Кстати, у соседей - в Архангельске, в психиатрической больнице также был обнаружен коронавирус. На карантин было "посажено" наркологическое отделение.

Напротив больницы -детская площадка, где гуляют дети. (Фото сделано около 19:00 9 мая)Фото: Иван Чухнин

Жители в Кувшиново непуганые. Многие гуляют без масок, подростки и маленькие дети собираются в группы и кажется совсем не думают о вирусе. Некоторые мамочки с маленькими детьми не останавливают своих отпрысков от близкого общения с другими ребятами...