В Вологодской области решили завершить учебный год поэтапно

Сроки завершения учебного года на Вологодчине озвучил губернатор области Олег Кувшинников.

Завершении учебного года в школах будет поэтапным. Распускать школьников на досрочные каникулы начнут с 23 мая.

График составлен для четырех групп обучающихся:

- 23 мая распустят начальные классы;

- 27 мая - среднюю школу;

- 30 мая - десятые классы.

Для выпускных классов учебный год окончится пятого июня - школы адаптировались к дистанционной работе и возобновят ее после майских праздников.

Таким образом, учебный год завершится в 1 – 4 классах с 23 мая, в 5 – 8 классах – с 27 мая, в 10 классе – с 30 мая, в 9 и 11 классах – с пятого июня. Колледжи и техникумы завершат обучение до 3 июля.

Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных классов на государственном уровне пока не приняты.

После 12 мая ожидается корректировка решения об итоговой аттестации в форме ЕГЭ для выпускников одиннадцатых классов. Предварительно известно, что прием в вузы начнется с 1 августа, в средние профессиональные учебные заведения пройдет до 25 августа. Сроки могут быть продлены исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.