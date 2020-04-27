2020-04-28T13:19:28+03:00
75 лет Великой Победы

На конкурс от "АтАг" поступили первые рисунки юных художников

Итоги будут подведены накануне Дня Победы
Иван Чухнин
Поделиться:
Итоги конкурса будут подведены накануне Дня Победы.Итоги конкурса будут подведены накануне Дня Победы.
Изменить размер текста:

Поступили первые работы на конкурс фабрики АтАг» «Песни о Великой Победе»

В канун 9 мая «Комсомольская правда» и кондитерская фабрика «АтАг» сообщили о старте конкурса рисунков, посвященных песням о Великой Победе.

Диана Разумова, 14 лет, Вологда. "В землянке".

Диана Разумова, 14 лет, Вологда. "В землянке".

Первыми на призыв откликнулись учащиеся Вологодской художественной школы имени Владимира Корбакова. Фотографии их работ, в которых знание и песен о войне, и деталей военного быта переплетено с талантом совсем еще молодых художников, появились в нашем альбоме группы «ВКонтакте». Надо сказать, некоторые из тех, кто только еще намеревался участвовать, закомплексовали: мол, мы-то просто рисуем, а они на художников учатся! Чтобы внести ясность, организаторы сообщают: те, кому подарят подарки, будут выбраны рандомным способом, их выберет компьютерная программа. Розыгрыш будет записан на видео и размещен в «ВКонтакте». А лучшие работы с фамилиями авторов мы будем публиковать на сайте «Комсомолки» - одном из крупнейших информационных сайтов страны.

Рык Артем, 14 лет. "Песня летчика" (Высоцкий)

Рык Артем, 14 лет. "Песня летчика" (Высоцкий)

Напомним, пять наборов с лакомствами участникам конкурса подарит шекснинская кондитерская фабрика «АтАг» . Во многих городах есть фирменные магазины предприятия, а кто-то из ребят уже сумел побывать на предприятии – для юных туристов организуются сказочные путешествия, так что многие знают, какое внимание уделяется дизайну продукции. Часть из них посвящена светлому празднику 9 МАЯ.

Ершова Даша, 10 лет. Песня "День Победы"

Ершова Даша, 10 лет. Песня "День Победы"

Оформленные георгиевскими лентами, символикой главного праздника страны, наборы традиционно дарятся и ветеранам, и детям, всем тем, кому дорога память о ратном подвиге советского народа.

Седякина Ульяна, 13 лет. Песня "Малая Земля"

Седякина Ульяна, 13 лет. Песня "Малая Земля"

Продукция «АтАга» снискала популярность не только в России, но и за рубежом. Кондитерская фабрика «АтАг» – это более 300 наименований конфет, батончиков, напитков. Ассортимент постоянно расширяется - в среднем в год запускается более 30 новинок.

На Вологодчине предприятие знаменито как социально ответственный бизнес - список его добрых дел нескончаем. Семья Атомянов – известные благотворители. Например, именно они буквально из руин подняли храм Казанской Божией Матери, находящийся в Шексне. Пожалуй, ни один праздник в поселке не обходится без участия предприятия.

Сытник Софья, 14 лет, песня "Давай закурим"

Сытник Софья, 14 лет, песня "Давай закурим"

«АтАг» – давний партнер «Комсомольской правды». Участниками совместных конкурсов становились сотни школьников из разных уголков Вологодчины. Всех, всех, всех "АтАг" приглашает на экскурсию на предприятие. Прием организованных групп возобновится, едва снимутся ограничения из-за коронавируса.

Напоминаем, работы на конкурс «Песни Великой Победы» принимаются до 16:00 6 мая 2020 года.

Вручение подарков состоится 7 мая.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ордена Победы
Этот проект "Комсомолки" и Российского военно-исторического общества заставит по-иному взглянуть на парадные кителя ветеранов. После того, как вы ознакомитесь с материалом и пройдете тест, сможете легко узнать по наградам боевой путь любого фронтовика
Секретарь Союзного государства Григорий Рапота: Ржевская битва еще не закончена
В Тверской области готовят к открытию уникальный мемориал Советскому солдату. Военкор КП Дмитрий Стешин поговорил об этом памятнике с инициатором его создания — Григорием Рапотой [аудио]
Новости 24
Череповецкий интернет-педофил получил 10 лет колонии
Обиженный на власти череповчанин выбил двери мэрии
На Вологодчине установят 1310 коек для больных коронавирусом
Мэр Вологды назвал диванных комментаторов клоунами
На Вологодчине начнут отключать горячую воду
В Череповце отца-одиночку осудили за развращение пятилетней дочери
Информация по коронавирусу на Вологодчине на 28 апреля
Сергей Жестянников сообщил о третьем случае заболевания в Вологодском районе
Вологжанку будут судить за чтение чужой переписки
Жители других регионов будут въезжать в Вологодскую область по электронным пропускам с 29 апреля
В Вологде строители возводят забор вокруг садика под охраной "титушек"
Вологду активно приводят в порядок после зимы
Актуальные данные по коронавирусу на Вологодчине за 27 апреля
В Череповце девушка зарезала любимого кухонным ножом
Начальник департамента здравоохранения области ответил на главный вопрос дачников
35-летний мужчина погиб на железнодорожных путях в Вологодской области
Две маленькие девочки пострадали в ДТП в Вологде
Одинокий пожарный тушил гектар травы под Череповцом
Две недели не могут найти московских рыбаков на Белом озере