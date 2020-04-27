На конкурс от "АтАг" поступили первые рисунки юных художников

Поступили первые работы на конкурс фабрики АтАг» «Песни о Великой Победе»

В канун 9 мая «Комсомольская правда» и кондитерская фабрика «АтАг» сообщили о старте конкурса рисунков, посвященных песням о Великой Победе.

Диана Разумова, 14 лет, Вологда. "В землянке".

Первыми на призыв откликнулись учащиеся Вологодской художественной школы имени Владимира Корбакова. Фотографии их работ, в которых знание и песен о войне, и деталей военного быта переплетено с талантом совсем еще молодых художников, появились в нашем альбоме группы «ВКонтакте». Надо сказать, некоторые из тех, кто только еще намеревался участвовать, закомплексовали: мол, мы-то просто рисуем, а они на художников учатся! Чтобы внести ясность, организаторы сообщают: те, кому подарят подарки, будут выбраны рандомным способом, их выберет компьютерная программа. Розыгрыш будет записан на видео и размещен в «ВКонтакте». А лучшие работы с фамилиями авторов мы будем публиковать на сайте «Комсомолки» - одном из крупнейших информационных сайтов страны.

Рык Артем, 14 лет. "Песня летчика" (Высоцкий)

Напомним, пять наборов с лакомствами участникам конкурса подарит шекснинская кондитерская фабрика «АтАг» . Во многих городах есть фирменные магазины предприятия, а кто-то из ребят уже сумел побывать на предприятии – для юных туристов организуются сказочные путешествия, так что многие знают, какое внимание уделяется дизайну продукции. Часть из них посвящена светлому празднику 9 МАЯ.

Ершова Даша, 10 лет. Песня "День Победы"

Оформленные георгиевскими лентами, символикой главного праздника страны, наборы традиционно дарятся и ветеранам, и детям, всем тем, кому дорога память о ратном подвиге советского народа.

Седякина Ульяна, 13 лет. Песня "Малая Земля"

Продукция «АтАга» снискала популярность не только в России, но и за рубежом. Кондитерская фабрика «АтАг» – это более 300 наименований конфет, батончиков, напитков. Ассортимент постоянно расширяется - в среднем в год запускается более 30 новинок.

На Вологодчине предприятие знаменито как социально ответственный бизнес - список его добрых дел нескончаем. Семья Атомянов – известные благотворители. Например, именно они буквально из руин подняли храм Казанской Божией Матери, находящийся в Шексне. Пожалуй, ни один праздник в поселке не обходится без участия предприятия.

Сытник Софья, 14 лет, песня "Давай закурим"

«АтАг» – давний партнер «Комсомольской правды». Участниками совместных конкурсов становились сотни школьников из разных уголков Вологодчины. Всех, всех, всех "АтАг" приглашает на экскурсию на предприятие. Прием организованных групп возобновится, едва снимутся ограничения из-за коронавируса.

Напоминаем, работы на конкурс «Песни Великой Победы» принимаются до 16:00 6 мая 2020 года.

Вручение подарков состоится 7 мая.