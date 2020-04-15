Новый конкурс от «АтАг»: «Песни Великой Победы в рисунках»

В преддверии светлого праздника - 75-летия со Дня Победы «Комсомольская правда» и кондитерская фабрика «АтАг» запускает семейный конкурс «Песни Великой Победы в рисунках».

У каждой песни военных лет свой путь и своя судьба. «Священная война» призывала к стойкости и мужеству в борьбе с врагом, «Темная ночь» вселяла надежду на встречу с любимыми, а «Жди меня, и я вернусь» стала молитвой тех, кто каждый день ждал мужей, братьев и отцов. Песня «День Победы» была написана после войны, но стало воистину народной – гимном страны, победившей фашизм.

Мы предлагаем всем семьям с детьми сделать иллюстрацию к понравившейся песне о войне, сфотографировать рисунок и разместить его в нашей группе «ВКонтакте».

Катюша, выходящая на берег реки, какая она? А смуглянка-молдаванка и ее партизанский отряд? Как бьется в тесной печурке огонь? Нарисуйте и покажите!

Кондитерская фабрика «АтАг» не раз становилась партнером «Комсомолки» в различных конкурсах. Отношение к Дню Победы у работников фабрики особое – здесь нет семей, которых не затронула война. Каждый раз перед праздником Победы подарки от предприятия получают ветераны и инвалиды, а главное – дети. С недавних пор на предприятие организуются экскурсии - сотни туристов познакомились, как здесь производят шоколад и лакомства из него.

Почему такое внимание уделяется на предприятии именно детям? Вот что сказал руководитель предприятия Аганес Атомян: «Мы стараемся быть достойными подвига наших отцов, дедов, прадедов. Мы хотим, чтобы над нами всегда было синее небо, а наши дети никогда не забывали, какой ценой завоевано счастье».

Большинство тех, кто покупает продукцию предприятия, знает, как празднично и нарядно она оформляется. В дизайне не мог не отразиться и великий праздник 9 Мая. Он отражен даже в названиях продукции: это конфеты «С Победой», « 9 Мая». В оформлении их используется непременный атрибут – георгиевская ленточка.

Итак, конкурс рисунков стартовал. Подарки от «АтАга» уже подготовлены - огромные пакеты со сладостями, среди которых и те, которые будут напоминать вашей семье о Великой Победе.

Работы принимаются до 16:00 6 мая 2020 года.

Вручение подарков состоится 7 мая.

Успехов!