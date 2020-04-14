2020-04-14T18:31:15+03:00
Общество

728 человек вернулись в Вологодскую область из-за границы только за две недели

Чаще всего на Северо-Запад возвращались из Финляндии
Иван Чухнин
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728 человек приехали из-за рубежа в Вологодскую область с 24 марта по 6 апреля. Такую статистику опубликовал Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего в Северо-Западный федеральный округ прибыли 35 206 человек из 77 стран.

В том числе в Вологодскую область - 728 человек. На Северо-Западе у вологжан одна из самых скромных цифр. Меньше только в Республике Коми - там 662.

Чемпионом является Санкт-Петербург - 16 970 человек, на втором месте - Калининградская область с 7953 прибывшими. Чуть больше, чем Вологодской области, въездных в Новгородской области - 818. Северные соседи приняли: Архангельская область - 1166 человек, Мурманская - 1780.

В ТОП-10 стран, из которых возвращались в СЗФО, входят: Финляндия (более 7,5 тысяч человек), Литва (3,73 тыс.чел), Таиланд (3,4 тыс. чел), Турция (1,46 тыс. чел.) и Вьетнам (1,26 тыс.чел).

Далее в десятке популярных страны: Эстония, Польша, Куба, ОАЭ и Доминиканская республика, из каждой страны приехало от 900 до 1258 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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