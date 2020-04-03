Невероятная история первого заболевшего коронавирусом в Вологде

Невероятную историю таксиста, у которого зафиксировали коронавирус (первый случай в Вологде), поведал депутат ЗСО Антон Холодов на своей странице ВКонтакте.

По его словам, молодой мужчина сам позвонил в приемную депутата. Таксист, которого называют Сергеем, начитался соцсетей, где возмущенные горожане уже напридумывали массу историй про него. В частности, что заболевший не соблюдал в Вологде самоизоляцию. Многие требовали назвать марку его автомобиля, подозревая, что именно он их подвозил. Сергей рассказал свою историю. Он утверждает, что сделал всё, чтобы не распространить вирус.

Итак, вместе с женой они приехали в Вологду из Москвы. В столице он работал таксистом. Ещё за неделю до объявления карантина он перестал развозить клиентов в столице, а в Вологде даже и не приступал.

Пара не планировала задерживаться в Вологде: они ехали в другой город к ребенку и были тут проездом. Однако по прибытию в Вологду супруги обнаружили, что у обоих температура 37,3°. Они отказались от поездки, решив остаться на самоизоляции.

А дальше были... попытки вызвать врача и сдать анализы на коронавирус, потому что симптомы, на их взгляд, были очень похожи.

- Я звонил и в поликлинику, и на горячую линию по коронавирусу в Вологодской области, и на федеральную горячую линию. Но у всех был один ответ: вызывайте врача. Но врача удалось позвать на дом спустя несколько дней, когда уже и температуры не было, - объясняет мужчина. Болезнь у обоих прошла за три дня, практически незаметно.

Так как Сергей собирался ехать к ребенку, то он сам пошёл и сдал анализ в поликлинике №1. Ответственный отец хотел убедиться, что здоров. Уже на следующий день узнали результаты: «Мне сказали, что все анализы, которые сдавали вчера, отрицательные».

А спустя сутки по всему городу объявили, что зафиксирован первый случай коронавируса. И все дружно принялись его обвинять во всех смертных грехах. Хотя, если бы он самостоятельно не пошел сдавать анализ, никто бы не узнал, что у него - коронавирус.

Под постом депутата и рассказом Сергея - множество комментариев. По мнению Антона Холодова, у мужчины не было показаний, чтобы сделать бесплатный тест: "Если каждому с насморком и температурой 37 делать - никаких тестов не хватит... " Однако многие считают, что нужно было обратить внимание, что пара приехала с Москвы, где он работал с десятками пассажиров...

Некоторые заметили - результат теста предварительный, нужно дождаться ответа из Москвы.

Есть и такой вариант происходящего: результат отрицательный - то есть вируса на слизистых нет. Зато в крови есть антитела, которые показывают, что человек переболел. Де-факто - молодой человек здоров, но вирусы могут остаться в квартире, подъезде, в машине... Впрочем, эту версию тут же опровергают аргументы других "инфекционистов".

Одна из вологжанок свидетельствует об ответственности и бдительности вологодских врачей: "Моего мужа с признаками ОРВИ при обращении сразу же на скорой в инфекционку с отдельным входом. Продержали, пока 4 пробы не взяли!"

Как констатирует депутат, к сожалению, коронавирус уже в Вологде. И каждый из нас может заболеть.

А нам интересно услышать версию специалистов, тех, кто будет отрабатывать контакты заболевшего... Всем вологжанам - хорошего здоровья!