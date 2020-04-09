Около 60 человек "застряли" на карантине под Череповцом

На базе отдыха Торово, что под Череповцом, где отдыхал первый заболевший коронавирусом на Вологодчине, топ-менеждер "Северстали", на карантине оставили около 60 человек. Среди них - пенсионеры, мамы с детьми. Запрещен выход за территорию и всем работающим там.

Сейчас большинству "отдыхающим" на базе - не до смеха. Мало того, в коридорах пахнет валерианой и пустырником. Кто-то настолько опустошен, что не выходил на обед... Пробыв на карантине 14 дней, почти все они надеялись вернуться домой, на скорый отъезд. Но, кажется, их "отдых" продлится еще...

Нам позвонила одна из женщин, пенсионерка:

"Нулевой" пациент жил в одном из коттеджей на территории базы.

- 27 марта в 15 часов у нас закончилась путевка, мы должны были ехать домой. Но был объявлен карантин, как нам объяснили, на 14 дней . У нас у всех взяли анализы. На пятый день, а дни тянулись очень долго, пришел результат: к счастью, у всех - отрицательный. Взяли еще один. 7 апреля вечером, во время ужина, руководство базы сообщило, что результат снова у всех отрицательный. Но по решению, якобы, сверху, необходимо всех задержать еще на 10 дней! К этому мы были не готовы. Среди пенсионерок - есть 81-летняя. Несколько человек отказались от еды. Вечером было столько истерик, страшно выходить в коридор. Люди были просто не готовы к такому развитию событий...

Люди не понимают, за что их так изолировали от общества:

- Мы же его даже не видели! Он жил в отдельном домике, метров 200-300 от нашего 4-этажного здания. После того, как его госпитализировали, да, управление Северстали разогнали на самоизоляцию. Но - только на две недели! Почему нас- то хотят на 21 день?

- Вам же там, наверно, безопасней, чем нам...

- Так мы бы тихо разъехались по дачам, у нас же рассада!

- Скажите, с вами хоть бы поговорили нормально. Разъяснили? Психологов подключили?

- Нет, какие психологи! Никто ничего не поясняет...

Как предсказывали психологи, у многих на самоизоляции уже спустя две недели может появится эмоциональное выгорание.

Из собственных источников нам стало известно: у нулевого пациента в том самом коттедже у члена семьи тест дал положительный результат. Между тем там еще есть члены семьи, те, которые плотно общались с заболевшими. А если при следующем тестировании вирус найдут и у них? И, главное, почему члены семьи заболевшего не были вывезены на обсервацию в "Адонис", почему заложниками ситуации стали обитатели целой базы отдыха?

Наша справка: На охраняемой территории дома отдыха «Торово» для размещения гостей имеется 19 отдельных домиков и коттеджей различной категории, а также уютные номера в гостиничном четырехэтажном корпусе «Факел» категории: эконом, стандарт, стандарт+, комфорт, люкс.

Одновременно дом отдыха может принять до 200 человек.