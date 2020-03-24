Премия "Горячее сердце " вручена двум вологодским школьникам за спасение утопающих

Двух вологодских школьников наградили за спасение утопающих. Премия «Горячее сердце» присуждена школьникам Владиславу Аносову из Вытегорского района и Игорю Корепину из Никольского района. Они стали лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Им вручены нагрудные значки. Имена героев внесены в почетную книгу «Горячее сердце».

Оба они — В январе 2019 года ученик 7-го класса Игорь Корепин не растерялся и вытащил провалившего под лед пятилетнего ребенка.

Второй герой, 10-летний Владислав Аносов, летом 2019 года вытащил из реки Андомы 12-летнего друга. Его товарища течение вынесло на середину реки, — сообщает сайт правительства Вологодской области.

Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» проводится Фондом социально-культурных инициатив с ноября 2013 года. Основная цель — чествование детей и молодёжи в возрасте до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедших на помощь людям или преодолевших трудные жизненные ситуации.

В 2019 году премией «Горячее сердце» наградили 16-летнюю Евгению Баранову из Устюжны, которая спасла провалившегося под лед ребенка. В 2020 году в книгу включены 156 историй, рассказывающих о 185 лауреатах.