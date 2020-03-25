Прокуратура назвала породы собак, которых нельзя выгуливать без поводка и намордника
Областная прокуратура разъяснила, каких собак нельзя выгуливать без поводка и намордника.
Напомним, с начала 2020 года вступил в силу ограничения на выгул потенциально опасных собак. Какие породы собак относятся к данной категории?
По сообщению прокуратуры, выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка возможен лишь на огороженной территории, принадлежащей владельцу собаки.Но при этом о наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на эту территорию.
А вот и сам перечень потенциально опасных собак.
К ним относятся:
- Акбаш,
- Американский бандог,
- Амбульдог,
- Бразильский бульдог,
- Булли Кутта,
- Бульдог алапахский чистокровный (отто),
- Бэндог,
- Волко-собачьи гибриды,
- Волкособ (гибрид волка),
- Гуль дог,
- Питбульмастиф,
- Северокавказская собака,
а также метисы указанных собак.
Об этом сообщила прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Нина Минина.
А сообщать о владельцах собак, нарушающих законодательство, нужно участковому полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU