Прокуратура назвала породы собак, которых нельзя выгуливать без поводка и намордника

Областная прокуратура разъяснила, каких собак нельзя выгуливать без поводка и намордника.

Напомним, с начала 2020 года вступил в силу ограничения на выгул потенциально опасных собак. Какие породы собак относятся к данной категории?

По сообщению прокуратуры, выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка возможен лишь на огороженной территории, принадлежащей владельцу собаки.Но при этом о наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на эту территорию.

А вот и сам перечень потенциально опасных собак.

К ним относятся:

- Акбаш,

- Американский бандог,

- Амбульдог,

- Бразильский бульдог,

- Булли Кутта,

- Бульдог алапахский чистокровный (отто),

- Бэндог,

- Волко-собачьи гибриды,

- Волкособ (гибрид волка),

- Гуль дог,

- Питбульмастиф,

- Северокавказская собака,

а также метисы указанных собак.

Об этом сообщила прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Нина Минина.

А сообщать о владельцах собак, нарушающих законодательство, нужно участковому полиции.