Щенка подарил руководителю УИС региона начальник УВД области в честь профессионального праздника

Начальник УВД Вологодской области Виктор Пестерев подарил щенка руководителю уголовно-исполнительной системы региона Владилену Демьянову. Вручение подарка состоялось на торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику сотрудников УИС. Концерт прошёл 16 марта в зале ДКПЗ.

В 2020 году российская уголовно-исполнительная система отмечает 141-летие со дня образования. Участниками праздничного мероприятия стали рядовые сотрудники ведомства, также первые лица региона и города, руководители исправительных учреждений области, правоохранительных органов, духовенства, общественных организаций, аппарата Уполномоченного по правам человека. Торжественное мероприятие началось с поздравительной речи начальника областного Управления ФСИН Владилена Демьянова.

Сотрудникам ведомства вручили благодарности и Почетные грамоты (Фото: Пресс-служба УФСИН России по Вологодской области)Фото: Из архива KP.RU

«Служение Отечеству – высокая и почетная миссия. Решение важных и ответственных задач, стоящих перед службой исполнения наказаний, требует от каждого сотрудника компетентности и мужества, выдержки и требовательности к себе, порядочности и гуманизма. В этот день особую благодарность выражаю ветеранам уголовно-исполнительной системы, которые честно и добросовестно служили Родине, показывали примеры настоящего патриотизма и верности долгу», - произнёс он в своём выступлении.

За высокие показатели в служебной деятельности и большой личный вклад в развитие и укрепление системы исполнения наказаний сотрудникам ведомства вручили благодарности и Почетные грамоты директора ФСИН. Также на мероприятии озвучили приказы о присвоении специальных званий на одну ступень выше предусмотренных по занимаемой штатной должности.

Завершилось мероприятие праздничным концертом (Фото: Пресс-служба УФСИН России по Вологодской области)Фото: Из архива KP.RU

Заместитель Губернатора Эдуард Зайнак вручил благодарности главы региона начальнику УФСИН Владилену Демьянову и его заместителям. Заместитель начальника Андрей Мишенькин получил ценный – наручные часы.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом. Для собравшихся выступили курсанты ВИПЭ ФСИН России, приглашенные гости, творческие коллективы города Вологды.