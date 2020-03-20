Тайна посмертной маски Николая Рубцова

Писатель-краевед, исследователь творчества Николая Рубцова, Леонид Вересов, работает над материалом, посвящённым трагической гибели поэта Николая Рубцова. О небольшом открытии, которое попутно было сделано, он рассказал журналисту "Комсомолки".

- Иногда даже устоявшиеся факты биографии поэта могут быть не точны. Тут тот самый случай, - сообщил Леонид Вересов. - Речь идет о посмертных масках поэта. Как известно, их три, две из которых находятся в фондах Тотемского музейного объединения. И считалось, что снимал их Валентин Малыгин - друг поэта, художник... Он - автор памятника на могиле поэта и автор первого его портрета, прижизненного, который видел на выставке сам Николай Рубцов. Однако, пора внести одну существенную поправку...

Вот что рассказал краевед об истории этого открытия:

- Всё началось со стихотворного триптиха «Памяти Рубцова» вологодского поэта Леонида Патралова. На него обратил внимание исследователь С.И.Петров. В сборнике «Свет осенней зари» 2006 года, во втором стихотворении триптиха «В те горькие дни», посвященного гибели Рубцова, написано:

"... Получили мы горькую встряску.

Сколько сплетен пошло порукам...

Снял посмертную Контарев маску,

А Малыгин ему помогал..."

Согласитесь, стихи весьма далеки от художественного вымысла. Автор предельно документален. Но… в рубцововедении об участии Геннадия Контарева в снятии посмертной маски поэта Рубцова никогда не упоминалось... Мы предполагали, что посмертные маски Рубцова, снимал только Валентин Малыгин. Реальную историю снятия маски (весьма необычную для конца 20 века), как оказалось, знали весьма немногие. Всем понятно, что выполнять эту ответственную работу должен был специалист, чтобы не повредить лицо поэта. ЧЯеловек, которому была бы знакома технология процесса. Не вдаваясь в подробности, отметим, что техника снятия посмертной маски схожа со снятием гипсовой формы. Скульптор Контарев и художник Малыгин, в том числе отливавший гипсовые медали и памятные доски, конечно, могли это сделать и в одиночку. Но, видимо, вдвоём им было сподручнее справиться с этим ответственным делом, не повредив лица и разделив большую ответственность...

Скульптор Геннадий Контарев.

Было найдено еще одно доказательство этой версии: Исследователи позвонили художнику Юрию Петрову, в доме которого Николай Рубцов гостил в деревне Одентево летом 1970 года вместе с Валентином Малыгиным.

- Прямой вопрос был задан Юрию Петрову: кто снимал посмертную маску поэта Рубцова? Фамилии не были названы, подсказки отсутствовали. Ответ художника Петрова был однозначен – скульптор Геннадий Контарев и художник Валентин Малыгин, - рассказал Леонид Вересов...

Геннадий Контарев - скульптор, он дружил с Николаем Рубцовым, стал автором прижизненного, выполненного в 1970 году, с натуры бюста поэта, который остался лишь на фото. Его сын Алексей Контарев, тоже скульптор, сделал повтор бюста по фотографии и передал в Рубцовский центр Череповца.

Посмертная маска Николая Рубцова.

Вот такая история. Благодаря строчкам еще одного творческого человека -Леонида Патралова, уточнена одна из станиц рубовцововедения, историческая справедливость по отношению к скульптору была восстановлена.

Фото из архива Леонида Вересова.