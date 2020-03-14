Взрослый лось провалился в полынью на реке Шексне

Под Череповцом на реке Шексне лось провалился под лед. Он переходил реку по тонкому льду, который не выдержал веса лесного великана. Животное оказалось в ледяной ловушке. На место выехали спасатели. Инцидент произошел 12 марта около полудни.

В соцсетях появилось фото, сделанное между островом Ваганиха и базой отдыха «Торово». Лось находится в полынье, снег вокруг окрашен кровью. Как стало известно, вытащить испуганное животное на тонкий лед не представлялось возможным. Поэтому спасатели пошли другим путем.

- Нам позвонили из единого диспетчерского центра Череповецкого района и рассказали, что взрослый лось провалился в полынью. На место прибыли наш спасатель и охотинспектор. Лось, видимо, переходил реку, но лед его не выдержал. Чтобы освободить животное, пришлось прорубать выход до берега, в сторону Торово. Лось благополучно вышел и убежал в лес. Травм у него не было, единственное, его потрепали бродячие собаки, — рассказал начальник спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев журналистам официального сайта Череповца.