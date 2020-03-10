2020-03-10T15:27:46+03:00
Общество

В администрации Вологды составили список улиц, где станет светлее

На это потратят 29 миллионов рублей
Иван Чухнин
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--Фото: администрация города Вологды
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В Вологде стало известно, на каких улицах станет светлее в 2020 году. Администрация Вологды сформировала список улиц для реализации проекта «Светлые улицы Вологодчины». Всего, как сообщает пресс-служба администрации города, 2020 году в областной столице будет установлено или заменено на более яркие светодиодные около 1100 светильников, на это будет выделено около 29 млн рублей. Основная часть средств направлена из областного бюджета, также предполагается и городское софинансирование.

- Фото: администрация города Вологды

-Фото: администрация города Вологды

- Благодаря поддержке Губернатора области Олега Кувшинникова уже второй год мы имеем возможность проводить модернизацию системы наружного освещения в Вологде. В этом году сети будем строить на 22 участках городских улиц, еще на 14-ти предстоит заменить светильники на более яркие светодиодные. В общей сложности городские дороги станут светлее на протяжении почти 35 км. Участки для строительства - это территории, где ранее не было освещения. Замена светильников происходит в первую очередь на крупных улицах, таких как Зосимовская, Октябрьская, и участках, которые делаем в 2020 году по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Важно отремонтировать эти участки комплексно - и проезжая часть, и освещение, - прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Кроме того, в Вологде будет усилена освещенность 17 пешеходных переходов. В ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры по разработке проекта новых участков и опор сетей наружного освещения и по замене светильников. Добавим в 2019 году в рамках программы «Светлые улицы Вологодчины» было построено 36 участков новых сетей, заменены светильники на 10 отрезках улиц. Также дополнительное освещение появилось на 19 пешеходных переходах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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