2020-03-17T17:57:49+03:00
Общество

Хакер из Краснодара блокировал работу сайта крупнейшего предприятия Череповца

Интернет-магазин не работал около суток
Иван Чухнин
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Высококлассный специалист искал себе работу, но нарушил закон.Высококлассный специалист искал себе работу, но нарушил закон.Фото: пресс-служба областного УМВД.
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Хакер блокировал интернет-магазин крупнейшего предприятия Череповца. Покупатели не могли зайти на сайт почти сутки, предприятие понесло убытки. Компьютерщики предприятия заявили о совершенной кибератаке и обратились в полицию. Сотрудники отдела «К» УМВД России по Вологодской области подключились к операции по поимке хакера. Оказалось, что это была атака, совершенная посредством активации вредоносного кода.

Сотрудники полиции смогли установить того, кто совершил компьютерную атаку. Это был житель Краснодара. Вологодские полицейские выехали в командировку и, совместно с коллегами, задержали подозреваемого.

Хакером оказался молодой человек, имеющий профильное образование - он оператор вычислительных машин и комплексов. Ему 28 лет. Молодой человек занимался созданием сайтов и защитой их. О своих мотивах он рассказал полиции: так он надеялся найти работу по защите этого сайта. Чтобы скрыть цифровые следов преступления, хакер использовал цепочку прокси-серверов. Так что визит сотрудников полиции оказался для него большой неожиданностью.

Следователями СО СУ УМВД России по г. Череповцу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». За такое преступление молодому человеку грозит до 4 лет лишения свободы. Следователем избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Хакер блокировал сайт крупнейшего предприятия Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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