С опережением графика идет строительство второго корпуса детского сада «Капелька» в Вологде

С опережением графика идет строительство второго корпуса детского сада на улице Возрождения в Вологде.

Сад «Капелька» как важный социальный объект на улице Возрождения проинспектировал Мэр Вологды Сергей Воропанов. Работы здесь выполнены на 55 процентов. Завершена кирпичная кладка, вставлены окна, завершается возведение кровли, подведены сети.

- К 20 апреля на полах уже будет выполнена стяжка, стены оштукатурены. После просушки помещений строители приступят к чистовой отделке. По контракту объект должен быть сдан 22 июля. Подрядчик работает с опережением графика. Мы посоветовались с родителями, которые очень ждут этого детского сада. Если получится раньше сдать объект и пройти процедуру получения лицензии, то 1 сентября мы ждать не будем и примем детей раньше, - подчеркнул Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Второе здание детского садла вместит 350 малышей.Фото: администрация города Вологды

Новое здание станет частью уже построенного в прошлом году детского сада «Капелька». Оно рассчитано на 350 мест. В в нем разместятся 5 ясельных групп. Это полностью соответствует поручению Президента РФ Владимира Путина по обеспечению местами в детских садах малышей от 1,5 года.

На строительство выделено почти 295 млн рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов. Это типовой проект, но в него внесены корректировки: для отделки фасада решено использовать облицовочный кирпич, а прогулочную зону заасфальтируют и обустроят с использованием мягкой крошки.

«В этом микрорайоне очень много активных молодых семей. Очень нравится, как развивается этот район - два детских сада, общественное пространство будет сделано, будет здесь закладываться школа. Замечательно, что наш город развивается в таких современных тенденциях», - отметила депутат Законодательного Собрания Вологодской области Елена Бахтенко.

Напомним, масштабная программа по строительству детских садов реализуется в областной столице при поддержке Губернатора области Олега Кувшинникова.

В 2019 году кроме первого корпуса детского сада «Капелька» на ул. Возрождения были открыты дошкольные учреждения на ул. Молодежной, Северной и в Осановском проезде. Всего создано 1170 мест. Также идет строительство детского сада на ул. Граничной, в ближайшие месяцы стартует возведение еще двух учреждений - в Бывалово на 220 мест и на ул. Народной на 420 мест, сообщила пресс-служба Администрации города Вологды обязательна.