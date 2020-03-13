2020-03-13T15:59:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Вернувшаяся из эпицентра эпидемии вологжанка столкнулась с непониманием медиков

Девушка, прилетевшая в Москву с двумя сотнями китайцев, сама напросилась в карантин
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Был ли пронесен вирус на борт самолета, отправляющегося в Москву?Был ли пронесен вирус на борт самолета, отправляющегося в Москву?
Изменить размер текста:

-

-

Как обстоят дела с профилактикой коронавируса на Вологодчине? ГородВо взял интервью у вологжанки, которая побывала в охваченной коронавирусом Италии. Она прилетела в Россию самолетом с двумя сотнями китайцев. В Вологде девушке пришлось самой настаивать на собственной изоляции.

Как кажется девушке, пока она единственный человек на всю Вологодскую область, который сам сообщил, что вернулась из страны, где эпидемия коронавируса, и попросил отправить ее в карантин. "По крайней мере, такое впечатление у меня сложилось после общения с нашей системой здравоохранения," - поделилась вологжанка.

-

-

На момент ее поездки в Италию в стране еще не было эпидемии, но сейчас там уже тысяча погибших. По словам Елены (Так ее называет портал Город Во, - прим.ред..), вернуться домой оказалось проблемой - авиарейсы массово отменяли. Россия единственная согласилась транзитом перевозить граждан КНР из Италии.

В самолете летело 10 русских и две сотни граждан КНР в Москву. При прилете у пассажиров проверили температуру. Далее девушка сама поехала на поезде в Вологду.

На родину!

На родину!

«В СМИ пишут, как плохо в Италии и какой там бардак. На самом деле там все строго и четко и хорошо организовано. Народ дисциплинирован и подготовлен. У нас в стране пока не так, к сожалению», - рассказала вологжанка.

По приезду домой, Елена сразу позвонила на горячую линию, где ей предложили отправиться в поликлинику. Ей показалось это странным - она же может быть потенциальной разносчицей вируса! В таком случае даже из дома выходить по всем правилам нельзя. Но ей ответили: «У нас других указаний нет».

Девушке удалось добиться, чтобы из районной поликлиники к ней пришел терапевт, теперь за ее состоянием будут следить. Из дома 14 дней выходить запретили, еду будут приносить родственники под дверь. Проверят ли ее на коронавирус - неизвестно.

Фото из архива героини материала.

Полная история на сайте ГородВо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Европе: Чехия, Норвегия и Словакия закрывают границы из-за коронавируса: что надо знать туристам
Страны Европы решились на кардинальные меры для борьбы с коронавирусом. Чехия, Норвегия и Словакия закрыли границы для всех иностранцев, включая россиян
Кардиолог Ярослав Ашихмин: От коронавируса умерло меньше людей, чем ежедневно гибнет из-за болезней сердца. Но фастфуды не пустеют
Известный врач и научно-медицинский просветитель считает, что вместо того чтобы биться в истерике лучше заняться своим здоровьем
Новости 24
На Вологодчине выбрали лучших врачей
Трассу Вологда-Череповец расширят в два раза
Правительство резко высказалось против строительства вредного производства на Вологодчине
Под Вологдой рухнул грузовик, перегородив трассу
На Вологодчине дезинфицируют ЖД вокзалы
По Вологде временно ограничат движение большегрузов
В Вологде оштрафовали торговца местной рыбой
На Вологодчине установили счетчик зараженных коронавирусом
Подтопление ожидается в нескольких районах Вологодчины
Неизвестные хакеры крали миллионы из банкоматов
Под Череповцом провалившегося в полынью лося грызли собаки
Детский музыкальный театр в Череповце закрывают из-за смерти основателя
Мошенники требуют деньги за бесплатную школу диджеев в Череповце
В Вологде у двух школ появятся асфальтовые стадионы
Вологодские депутаты провели рекордно короткую сессию
Варламов научит мэра Вологды искусству урбанизма
В Вологде в ТРЦ прошли учения
Для своих операций пациенты покупали хрусталик у жены заведующего офтальмологическим отделением
Полиция ищет всех, пострадавших от фальшивомонетчиков
Целительница обманула череповецкого пенсионера на 350 тысяч рублей
В Вологде большегрузам запрещен проезд с 11 апреля
Спасатели выловили снегоход из Рыбинского водохранилища
Молодой череповчанин едва не зарезал подругу матери
Опасный узбек в розыске
Вологжанин ограбил инвалида, чтобы купить пол-ящика алкоголя
В Вологде нашли труп в бушлате вооруженных сил
Мужчина с кривым носом украл деньги с карты девушки
Полицейские устроили фотоконкурс