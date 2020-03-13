Вернувшаяся из эпицентра эпидемии вологжанка столкнулась с непониманием медиков

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Как обстоят дела с профилактикой коронавируса на Вологодчине? ГородВо взял интервью у вологжанки, которая побывала в охваченной коронавирусом Италии. Она прилетела в Россию самолетом с двумя сотнями китайцев. В Вологде девушке пришлось самой настаивать на собственной изоляции.

Как кажется девушке, пока она единственный человек на всю Вологодскую область, который сам сообщил, что вернулась из страны, где эпидемия коронавируса, и попросил отправить ее в карантин. "По крайней мере, такое впечатление у меня сложилось после общения с нашей системой здравоохранения," - поделилась вологжанка.

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На момент ее поездки в Италию в стране еще не было эпидемии, но сейчас там уже тысяча погибших. По словам Елены (Так ее называет портал Город Во, - прим.ред..), вернуться домой оказалось проблемой - авиарейсы массово отменяли. Россия единственная согласилась транзитом перевозить граждан КНР из Италии.

В самолете летело 10 русских и две сотни граждан КНР в Москву. При прилете у пассажиров проверили температуру. Далее девушка сама поехала на поезде в Вологду.

На родину!

«В СМИ пишут, как плохо в Италии и какой там бардак. На самом деле там все строго и четко и хорошо организовано. Народ дисциплинирован и подготовлен. У нас в стране пока не так, к сожалению», - рассказала вологжанка.

По приезду домой, Елена сразу позвонила на горячую линию, где ей предложили отправиться в поликлинику. Ей показалось это странным - она же может быть потенциальной разносчицей вируса! В таком случае даже из дома выходить по всем правилам нельзя. Но ей ответили: «У нас других указаний нет».

Девушке удалось добиться, чтобы из районной поликлиники к ней пришел терапевт, теперь за ее состоянием будут следить. Из дома 14 дней выходить запретили, еду будут приносить родственники под дверь. Проверят ли ее на коронавирус - неизвестно.

Фото из архива героини материала.

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