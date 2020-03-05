Вологодские сталинисты в день смерти вождя разместили баннер с днем рождения

5 марта - день смерти вождя "всех народов" Иосифа Сталина. Эта дата не осталась незамеченной. Например, вологодские коммунисты на страничке в свой группе соцсети ВКонтакте разместили баннер, который выглядит как поздравление с днем рождения. На нем так и написано «140 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина».

Напомним, Иосиф Сталин родился 21 (по старому стилю — 9) декабря 1879 декабря или, по другим данным, 18 декабря. А умер 67 лет назад - 5 марта 1953 года.

Сталин бывал в Вологде еще в царское время, когда он был просто ссыльным по фамили Джугашвили. В двух шагах от главного здания областного правительства, в доме, где он жил, сейчас работает Музей вологодской ссылки. Там Сталин является главным персонажем. Не раз в Вологде звучало предложение сталинистов увековечить память кумира, установив ему бюст.

Вологодские коммунисты у Домика Сталина.

Лидер вологодских коммунистов Александр Морозов принес цветы своему кумиру.

Как-то культуролог, профессор Александр Камкин, ныне покойный, высказал "Комсомолке" свое мнение об этой идее. Он считал, что скромный бюст во дворике дома, где жил ссыльный Джугашвили, был бы вполне уместен. Так как Иосиф Виссарионович - крупный общественный деятель.

Мы обратились к филологу Елене Титовой, исследователю творчества сестер Цветаевых, которые знали Сталина по его делам. Имя младшей сестры - Анастасии Цветаевой, связано с Вологодчиной.

- Елена Витальевна, как писательница относилась к "вождю всех народов"?

Вот что ответила Елена Витальевна:

- Резко отрицательно, разумеется... Три ареста, 17 лет лагерей - разве это она могла забыть? Вряд ли помнила, когда ему день рождения... Но, думаю, что в декабре 1948- го года, когда Анастасия Ивановна жила в Печаткино (Ныне район Сокола Вологодской области,- прим ред..), было немало мероприятий и статей в "Сухонском ударнике" по случаю 70-летия того, кому она не могла простить невинно-репрессированных и лишенцев (соэтапницы на эти ее слова донесли в 1940 году). Анастасия Ивановна тщательно проверяла книги, которые дарили ее внучкам: ни портрета Ленина, ни портрета Сталина в них не должно было быть. Однако надо помнить, что она была верующим человеком, то есть идея мщения и наказания тех, кто стал орудием унижения и истребления огромного количества людей по воле Сталина, не была ей свойственна. Мне кажется, что если бы она жила этой болью и обидой, желанием отомстить за свою исковерканную судьбу, она не стала бы такой писательницей, не смогла бы передать свет доброты в своих книгах, совсем не смогла бы их написать, не сохранила волю к творчеству...