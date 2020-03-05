В Вологде чистят поймы рек, чтобы избежать подтопления. Так, более пяти КамАЗов мусора вывезено с берегов реки Содемы от школы №16 только за один день. Там ударно работают коммунальные и спасательные службы: вырубаются кустарники, которые могут препятствовать воде. Весной вода почти начинала переливаться через мост на улице Петина. Течение принесло мусор, упавшие ветки, траву, что создавало помехи воде.

4 марта на место выехал Мэр города Сергей Воропанов.

- Мы помним, когда было наводнение, ситуация на улице Петина была близка к критической. Оставалось буквально 5 сантиметров до того, как вода зальет дорогу на улице Петина. Тогда мы находились в стадии решения, перекрывать проезжую часть или нет...

Мусор и ветки вывозят огромными машинами.

Содема - не единственная речка в Вологде. Большинство небольших водоемов вологжане в обычное время не замечают. А зря - речки мстят мокрыми подвалами, гаражами. Бутылки, банки, куски пенопласта вода собирает с затопленной территории - таким мусором забиваются узкие места русла. Всего в городе порядка 10 малых рек: Содема, Евковка, Шограш, Золотуха и другие.

Как сообщил Сергей Едемский, главный специалист Центра гражданской защиты Вологды, что работы по очистке реки Содемы до территории улицы 3-го Интернационала хватит примерно на два дня.

Весной вода едва не захлестнула мост на улице Петина.

Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, определены зоны возможного подтопления и произведены точные расчеты для возведения временных дамб из песка. Всего для ликвидации возможных последствий весеннего паводка в Вологде приготовлено 860 единиц техники.

По словам мэра, в готовность приведены и управляющие компании. Есть план, как город будет реагировать при наводнении.

В ближайшее время запланированы встречи с председателями садоводческих товариществ, с которыми будет проведен инструктаж, как вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Весной в областной столице начнет работать горячая линия.