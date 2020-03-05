Новое заявление губернатора о строительстве целлюлозного комбината в Вологодской области

Ярославский губернатор Дмитрий Миронов на встрече с журналистами ответил на вопрос о строительстве целлюлозного комбината на Рыбинском водохранилище. Как сообщает https://www.yarnews.net/ , губернатор заявил, что не поменял свое мнение. Он уже несколько раз высказывался против скандальной стройки.

Появилась информация о том, что президент поручил изучить вопрос и высказать мнение нового премьера. А едавно Владимир Путин побывал в Череповце и, возможно, перспектива строительства была на встрече первых лиц озвучена.

- Позиция не поменялась. Это вопрос обсуждается в течение многих лет, и имеет уже давнюю историю, которая воплотилась в подробной переписке. Люди вполне обоснованно опасаются, что эта стройка может негативно сказаться на экологической ситуации в регионе, отразиться на качестве воды в Рыбинском водохранилище, и в целом по бассеину Волги. Этим серьезно озаботились регионы, которые расположены по Волжскому бассеину. Встречался со специалистами института биологии внутренних вод. Строительство завода нанесет непоправимый урон экологии и водохранилища, и реки, - сказал Дмитрий Миронов.

Свою позицию он пояснил ответственностью перед ныне живущими и потомками:

- Так или иначе, мы будем отстаивать свои интересы и мнения людей. Это наш регион, наша страна. Мы должны заботиться об этом, чтобы в дальнейшем не было стыдно перед нашими потомками.

В Вологодской области активисты пытаются бороться с экологически опасным проектом. Как сообщала "Комсомолка", через суд общественники пытаются отменить выдедение земельного участка под строительство предприятия в одном из красивейших мест Череповецкого района - в Судском поселении, недалеко от реки Мологи.

Вологодский губернатор официальных комментариев по факту строительства ЦЗ не дает, поясняя, что решение не было принято.