Семеро череповчан продавали наркотики под видом кроличьих шариков

В Череповце полицейским удалось выследить и задержать ОПГ из 7 жителей Вологодчины. Злоумышленники с помощью тайников распространяли наркотики. Товар приобрели через интернет. Молодые люди в возрасте от 22 до 40 лет тщательно конспирировались, однако, сотрудники полиции смогли задокументировать незаконную деятельность всех звеньев преступной группы.

При досмотре у фигурантов изъяли: синтетическое наркотическое средство общей массой порядка 2 килограммов, 8 сотовых телефонов, банковские карты, упаковочный материал и весы. Нарушителям грозит до 20 лет с крупным штрафом. Сейчас они заключены под стражу.