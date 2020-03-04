2020-03-04T10:55:25+03:00
Происшествия

Семеро череповчан продавали наркотики под видом кроличьих шариков

Правоохранителям удалось задержать преступную группу, которая распространяла в Череповце наркотики
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В Череповце полицейским удалось выследить и задержать ОПГ из 7 жителей Вологодчины. Злоумышленники с помощью тайников распространяли наркотики. Товар приобрели через интернет. Молодые люди в возрасте от 22 до 40 лет тщательно конспирировались, однако, сотрудники полиции смогли задокументировать незаконную деятельность всех звеньев преступной группы.

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

При досмотре у фигурантов изъяли: синтетическое наркотическое средство общей массой порядка 2 килограммов, 8 сотовых телефонов, банковские карты, упаковочный материал и весы. Нарушителям грозит до 20 лет с крупным штрафом. Сейчас они заключены под стражу.

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

ИСТОЧНИК KP.RU

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