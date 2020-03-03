2020-03-03T13:07:15+03:00
Общество

Под Череповцом еще в 2014 выделен земель ный участок для строительства целлюлозного завода

Общественники требуют признать решщение незаконным
Иван Чухнин
Поделиться:
Фото: Город Че.Фото: Город Че.
Изменить размер текста:

Общественники продолжают бороться против размещения вредного производства в Череповце. Общероссийская общественная организации по защите окружающей среды «Общественный экологический контроль России» потребовала отменить решение о выделении площадки под завод. Иск подан в Вологодский областной суд. Об этом сообщает портал Город Че.

В нем, в частности, решение, принятое Советом Судского с/п о выделении площадки в Судском поселении под проект ЦБК, названо незаконным.

Дело в том, что решением Совета Судского сельского поселения от 18 сентября 2014 года были внесены изменения в генеральный план Судского сельского поселения.

Ими, как говорится в исковом заявленгии, «определено, в частности, месторасположение и площадь промышленной инвестиционной площадки, и размещение на ней целлюлозного комбината (завода), как объекта капитального строительства регионального значения, а также деревообрабатывающих производств глубокой переработки древесины..."

Однако Решение Совета поселения в качестве объектов капитального строительства отсутствуют хранилища отходов: шламонакопители, полигон твёрдых отходов производства и ТКО, которые должны сопутствовать проекту любого промышленного производства целлюлозы. Нет и других объектов — тепловой электростанции и установок по утилизации или сжиганию отходов, планируемых к размещению на площадке.

На это указывают истцы, требуя отменить решение Судского совета.

Любопытно, что общественники не обнаружили целлюлозного завода в схеме территориального планировании Вологодской области. Они указывают на то, что производство целлюлозы и бумаги ранее никогда не выдавалось за деревопереработку.

В иске экологи вновь пишут о том, что целлюлозный завод - вредное производство. Оно повлияет на окружающую среду - в частности, нанесет ощутимый ущерб Рыбинскому водохранилищу, а также Зеленой роще и Дарвинскому заповеднику.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Первыми вытащили детей через окно": женщина спасла из заваленного дома в Самаре беременную сноху и сестру
В момент трагедии на кухне дома на Арцыбушевской находились три женщины, одна из них беременная - ей рассекло лицо шифером, вторую завалило камнями [эксклюзив КП]
Новости 24
"Лада Калина" с прицепом засыпала досками дорогу, пострадали люди
В Вологде подростки издевались над нетрезвым мужчиной, а взрослый поджег ему волосы
Вологжане, сдавая макулатуру, сохранили целую рощу
В Череповце бюст Рубцова уберут из сквера на улице Университетской
Череповчанину выплатят 25 тысяч евро за пытки при дознании
В Великом Устюге молодой парень накинулся на полицейского
Ферапонтово разовьет туризм за счет федеральных средств
Несовершеннолетний спас тонущего рыбака из реки Вологды
В Соколе показали часть следственного эксперимента с похищением людей
Череповецкий бизнесмен пиарится на эпидемии коронавируса
Мэр Вологды отметил свой десятый день рождения
Вологжанка быстрее всех в России преодолевает полосу препятствий
Начальник здравоохранения региона ответит на вопросы вологжан
В Вологде схватили дистанционного афериста, он выдавал себя за женщину
Полицейские провели ликбез по мошенничествам
Квартирант избил до смерти хозяина квартиры за нелестные слова о покойной жене
Шестеро бандитов в Вологодской области похищали людей, насиловали и вымогали деньги
Баскетболистки покидают вологодскую Чевакату