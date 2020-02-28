Памяти Владимира Аринина: Тот, кто зажёг «Оранжевую звезду»

Воспоминания моего вологодского детства - это в очень большой степени воспоминания о книгах, прочитанных в ту пору, а именно - в интересные восьмидесятые годы прошлого века.

И, наверное, каждый вологжанин, еще успевший побыть и октябренком, и пионером, знаком с произведениями замечательного вологодского писателя и журналиста Владимира Аринина, чьи прекрасные детские сказки надолго становились любимыми для детей родом из СССР. А поколение наших мам и бабушек прекрасно знает Владимира Ивановича по его работе в областных газетах «Вологодский комсомолец», «Красный Север» и «Русский Север», где десятки тысяч читателей порой специально искали в свежих номерах публицистические и исторические очерки Аринина.

Детство под Оренбургом

Как свидетельствуют биографические справки, Владимир Иванович Аринин родился 9 марта 1935 года в городе Пономаревка Оренбургской области. Именно там, в степном краю, вблизи Уральского хребта, прошли его детство и юность. Впрочем, непоседливый характер, богатое воображение и литературные способности проявлялись уже тогда. На странице Вологодской областной детской библиотеки читаем:

«В детских играх Володя был заводилой. Это были не обычные игры, а целые спектакли. Фантазия мальчика казалась неистощимой. Он превращал школьный двор в новые миры, вычерчивал карты этих миров, вместе со сверстниками путешествовал по различным эпохам. Ребята то переносились в средневековье, то играли в войну. Семья уже жила на железнодорожной станции Абдулино. Мимо шли на восток поезда с разбитой военной техникой, поэтому у мальчишек было настоящее вооружение. Эшелоны стояли подолгу. Можно было поиграть в летчиков, в танкистов, не только потрогать машины, но и посидеть в них. Не случайно первые детские стихи были о природе или о войне. Вот что вспоминает сам Владимир Иванович:

«Константин Симонов с болью писал тогда:

Опять отступаем, товарищ.

Опять проиграли мы бой.

И черное солнце позора

Заходит за нашей спиной.

Но уже по всей гигантской стране звучала как набат великая песня, ее пели миллионы, десятки миллионов. Ее пел и мой отец, политрук Аринин, погибший в первом своем бою. Фронтовой друг отца, похоронивший его в братской могиле, написал маме, что перед боем они в землянке перечитывали письма от родных семей и пели любимые песни…»

Тогда же, в школьные годы, появились и первые пьесы, и прозаические произведения. Правда, истории, рассказы существовали только в устном варианте, мальчик не записывалих. Друзья с увлечением слушали самые невероятные повествования, которые Володя выдавал за прочитанные им в книгах. Фантазия, по словам писателя, была его естественным состоянием, а мир фантазии - реальным миром. Процесс творчества доставлял Володе огромное удовольствие. И хотя рассказы не записывались, многие литературные находки тех лет остались в памяти и были впоследствии использованы писателем как реальные случаи, эпизоды из детства.

Из Москвы - в Вологду!

Окончив школу с серебряной медалью, Владимир отправился покорять Москву. На вожделенный журфак МГУ, правда, сразу поступить не удалось, но Аринин стал студентом Московского историко-архивного института. Впоследствии он получил и журналистское высшее образование.

Конечно, древняя столица на сломе сталинской и хрущевской эпох, учеба в институте, новые друзья и знакомые сильно повлияли на молодого человека из оренбургской глубинки. Дружба с Сашей Богословским, сыном московского писателя, помогла познакомиться с творчеством забытых и полузапретных в те времена литераторов, таких как Михаил Булгаков, Андрей Белый, Борис Пастернак, Варлам Шаламов, Сергей Есенин, Александр Грин. Но впереди была не столичная карьера, а спокойный, уютный северный город, где раскрылся талант писателя, драматурга, историка и журналиста.

Итак, в 1961 году молодой человек, выпускник столичного вуза, приехал в Вологду, где начал работать как журналист и как писатель. Однако, по воспоминаниям председателя правления Вологодского регионального отделения Русского литературного клуба Леонида Юдникова, Аринин шел к успеху без малого тридцать лет. Это были тридцать лет творчества, которое не признавало официальное вологодское искусство. Когда-то Аринин, как пишет Юдников, был объявлен «несуществующим» писателем за свои булгаковско-пастернаковские увлечения. До 1970 года все написанные им книги не издавались как «несоответствующие духу времени». И только в 1975 году вышла его первая книга для детей «Сказки Черноглазки», а через два года увидел свет поэтический сборник «Атлантида» с рисунками известной вологодской художницы Г. Бурмагиной. Затем - научно-фантастические сказки «Оранжевая звезда» (1979) и «Цветок в космосе» (1983), последняя повесть включена в сборник «Сказки и фантазии» (1983).

Обложка книги "Оранжевая звезда".

Сказки и фантазии, пьесы и очерки

Тот самый сборник Северо-Западного книжного издательства «Оранжевая звезда. Сказки и фантазии», увидевший свет в 1983 году, до сих пор хранится в нашем родительском доме в Вологде, в старом книжном шкафу бывшей детской. Он был зачитан, что называется, до дыр, причем в нашем 1 «А» классе вологодской школы № 28 его прочитали все - и отличники, и троечники. Это было так интересно! Жизнь далекой планеты - Оранжевой звезды, где приземлился космический корабль путешественника с Земли, люди-цветы, населяющие эту планету, сестры Астра и Хризантема - одна яркая, веселая, темпераментная, другая - нежная, спокойная, но обе умели преданно любить… Все это казалось нам, детям позднего СССР, удивительным и прекрасным.

Иллюстрация к книге "Оранжевая звезда".

Впрочем, в сборнике были и рассказы, и повести из нашей обычной жизни - например, о том, как автор с маленькой дочкой Олей путешествовали к морю или как встретили на летнем лугу бабочку-голубянку, история которой оказалась похожа на детективный квест, если говорить современным языком… Потом Оля выросла и стала одним из самых известных специалистов по подбору кадров в современной России, многие знают ее как Алену Владимирскую, создателя нескольких успешных кадровых проектов.

Особое место в книге с замечательными графическими иллюстрациями Галины Левичевой занимает повесть-сказка «Вологодский клад» о жизни Вологды в начале XVIII века. Напоминание о той эпохе в современном городе - не только резные палисады, но и самый настоящий домик Петра Первого, жившего и работавшего в этих краях. Именно после прочтения «Вологодского клада» мы снарядили нашу классную руководительницу Тамару Семеновну Соловьеву на экскурсию вместе с нами в тот белый домик под зеленой крышей на берегу речки Вологды, удивляясь его скромным размерам и полному отсутствию царской роскоши…

И мы, тогда третьеклассники, сразу представляли в этих интерьерах героя «Вологодского клада», европейского путешественника, торгового человека Корнилия де Бруина, жившего в Вологде и вознамерившегося посвататься к прекрасной Анне Гутман, дочке голландского купца, проживавшего здесь же. И поиск таинственных сокровищ - того самого вологодского клада, о котором ходит столько легенд - закончился для влюбленного Корнилия де Бруина счастливо. Конечно, никаких древних бриллиантов и золота в замшелых подземельях отважный голландец не нашел, но Анна оценила самое главное: любовь, преданность и самоотверженность жениха, а еще мастерство вологодских ремесленников, чьи изделия заказал и преподнес невесте герой повести-сказки. Анна поняла, что и кружевная шаль, и другие чудесные вещицы - это и есть тот самый вологодский клад, о котором говорится в сказках и легендах.

Потом мы с радостью наблюдали, как наше личное видение прочитанной сказки отразилось в спектакле вологодского театра. Пьеса «Вологодский клад» долгие годы с успехом шла на местной сцене. И уже в 2004 году повесть-сказка «Вологодский клад» вышла с прекрасными детскими иллюстрациями, выполненными специально для нового издания.

«Диссидентские» сочинения?

Но вернемся к «Оранжевой звезде». Оказывается, даже вполне идеологически невинная на первый взгляд фантастическая детская повесть в 1978 году была встречена в штыки местными блюстителями государственности и нравов!

- В 1978 году ее категорически не приняло Вологодское отделение Союза писателей, а для любого издания мнение членов Союза было решающим, - рассказывал сам Владимир Аринин в интервью известной вологодской журналистке Татьяне Гараниной. - Надо сказать, что и моя судьба в литературе - сложная, противоречивая. И все это сказалось при первом издании «Звезды» и постановке пьесы о Батюшкове «Мой гений». И сказка, и пьеса вызвали очень негативную реакцию, даже ярое отрицание в литературной среде Вологды. «Оранжевая звезда» была забракована. Писательская организация в Вологде тех лет была очень сильной, знаменитой, но развивалась однобоко, в духе «деревенской прозы». У меня же в «Оранжевой звезде» не дед с бабкой и внучкой Машенькой, у меня -космос, фантазии и приключения. В общем, мне сказали твердое «нет».

Однако меня поддержал впоследствии ставший главным редактором журнала «Вопросы литературы» Игорь Шайтанов. Уже тогда он был известным критиком, значимым авторитетом. Он напечатал на мои сказки две рецензии - в газете «Красный Север» и московском журнале «Детская литература». Поддержала меня и писательница Людмила Славолюбова. Во-вторых, на мою сторону встало Северо-Западное книжное издательство. Руководство издательства отметило, что это необычная книжка, какой еще не бывало на Северо-Западе, и оно с полной ответственностью будет ее издавать. 50 тысяч экземпляров - гигантский по тем временам тираж! Это вызвало шок в писательских кругах Вологодчины, и мое имя было «предано анафеме». Но я продолжал писать, сдавал свои работы в Союз писателей, выполняя, так сказать, определенные правила. Все рецензии были разгромными, оскорбительными. В какой-то мере я их понимаю. Вологодские писатели были воспитаны на другой литературе. Я же шел своим путем - от интеллигентской литературы, от Грина, Волошина, Булгакова. Я сложился как писатель в Москве, в высокопрофессиональном литературном кругу, в инакомыслящей диссидентской среде.

Удивительно, что дети-то как раз прекрасно восприняли «Оранжевую звезду»! Книжка имела огромный успех, не случайно ее переиздали уже в 1983 году. В Вологодском театре кукол поставили по ней спектакль и много раз ставили в самодеятельных театрах. И потом я получал прекрасные письма от детей. Вот так книжка, которую вначале называли полной неудачей, впоследствии стала зваться первым детским бестселлером на Вологодчине. Вот поэтому она так дорога и значима для меня. Это моя судьба, моя кровь, мои нервы. Книжка рассчитана на младший школьный возраст, ее сюжет построен на самых необычных приключениях. Мой герой попадает на другую планету, в мир полулюдей-полурастений, где живут странные существа, где множество тайн, невероятностей, где страшное соседствует со смешным, где есть любовь и смерть, дружба, творчество… Но все это написано так, чтобы было понятно детям.

Я писал о том, что нас всех окружает, но в другом восприятии…

Много лет спустя выросшая Галя-Хризантема, прототип сестры главной героини - Тани- Астры, подруг Володи Аринина из оренбургского детства, прочитала книжку и написала автору письмо из города Тольятти. Там были такие слова: «Вы - волшебник. Даже я смирилась со смертью сестры, но оказалось, что в мире есть человек, который с этим не смирился и воскресил ее в своей книге».

В новое время - с новыми историями

Но все меняется в этом мире. Дождался авторского признания и наш герой. В новую эпоху перестройки и «лихих девяностых» прошлого века Владимир Аринин стал много издаваться, вышли в свет его книги для взрослых, исторические расследования. В их числе: «Тень генералиссимуса» (документальная повесть о Сталине, 1991), «Женщинам читать запрещено» (1994), «Вологодские тайны» (1996), «Неразгаданные тайны Пушкина» (1998), «Только в любви» (2002), «Женщине запрещено» (2002), в которых автор представляет читателю свои версии «исторических тайн»: о гибели Пушкина, о библиотеке Ивана Грозного, о произведении «Слово о полку Игореве» и так далее.

Неоднократно ставились вологодскими театральными коллективами пьесы Аринина о классике русской поэзии - вологжанине Константине Батюшкове, о древнерусском живописце Дионисии, современнике Андрея Рублева, чьи фрески до сих пор украшают монастырский храм в Ферапонтове, до сих пор популярна пьеса «Бумаги Пушкина». А вологодский театр кукол «Теремок» уже для детей постперестроечного поколения поставил сказки «Оранжевая звезда», «Золотой лотос, или Великая война с демонами», «НЛО в городе».

Но вологжане помнят и великолепные журналистские материалы, очерки Владимира Аринина, посвященные в том числе истории Вологодчины, знаменитым землякам, причем знаменитым не только своими хорошими, добрыми делами, но и великими злодействами. Большое впечатление в свое время на читателей произвело исследование Владимира Ивановича нашумевшего уголовного дела «вологодского Чикатило» - маньяка и убийцы Сахарова, до этого очерка вспоминаемого вологжанами лишь на основе слухов, домыслов и откровенных фантазий «очевидцев».

Появляются и новые книги. В 2013 году вышла в свет книга «Один бой Ивана Аринина». Она состоит из двух частей: в первой рассказана история жизни Ивана Гордеевича Аринина, отца писателя, вторая часть - «Тайны Вервольфа» - написана Владимиром Арининым в 1988 году по итогам его поездки в Винницкую область.

- Эта книга для меня как память сердца, в ней я выразил всю свою любовь к отцу, необыкновенному человеку, - так отозвался о ней автор.

В 2014 году писатель представил свою новую книгу «Гении и вологжане». По словам Владимира Ивановича, «Гении» - это великие писатели А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь и Т. Г. Шевченко. «Вологжане» - это представители и потомки вологодских и устюженских дворян Волковых и Макшеевых, чьи судьбы в той или иной степени оказались связанными с судьбами самих «гениев» или героев их произведений...

Подготовила Анна ЯЗИНСКАЯ.

Этот материал, увидевший свет в газете "Комсомольская правда"- Новости региона Вологодская область в ноябре 2019 года, заканчивался пожеланиями автора Владимиру Ивановичу Аринину здоровья и творческого долголетия. Мы их опускаем. А последние предложения были такими: "... хочу выразить и свою личную читательскую, человеческую благодарность. Спасибо вам, дорогой, уважаемый автор, писатель, за ваши прекрасные сказки, истории, книги и спектакли нашего детства, за увлекательные произведения для выросших читателей, за великолепную публицистику самого высокого уровня, за то, что мы можем искренне гордиться таким земляком!"

Редакция сайта присоединяется к этим словам журналиста Анны ЯЗИНСКОЙ.