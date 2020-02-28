2020-02-28T11:14:57+03:00
Общество

КотоФото: "Комсомолка" предлагает прислать фотографию вашего котика

Наши партнеры уже приготовили подарки
Иван Чухнин
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Котика очень слолжно поймать в объектив, но вы уж попробуйте!Котика очень слолжно поймать в объектив, но вы уж попробуйте!Фото: Иван МАКЕЕВ
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"Комсомолка" запускает еще один конкурс! "КотоФото 2" посвящено Дню кошек, который празднуется в России в первый день марта. Название конкурса говорит само за себя. Почти месяц - с 27 февраля по 22 марта, мы ждем фото с котиками и кошечками. Наши партнеры уже приготовили три подарка - так что есть за что побороться.

Нашими партнерами стали - зоомагазин "Ле Мурр" и две ветеринарных клиники"Друг Ко" и "ВетПлюс". Они очень доброжелательно отнеслись на наше предложение. Уверены, также они отвечают на просьбы и вопросы клиентов.

Итак, мы начинаем собирать коллекцию фотографий ваших питомцев. Их умильные мордашки вы можете размещать в альбоме нашей группы "ВКонтакте". Подписи к снимкам помогут нам умилиться еще больше!

Интересные, забавные, креативные снимки будут публиковаться на сайте "Комсомолки", а окончательные итоги конкурса - победителей выберут наши партнеры, - мы подведем 22 марта. Авторы лучших снимков получат подарки.

Фотографии можно загружать ЗДЕСЬ А сейчас несколько слов о наших партнерах. Зоомаркет "ЛеМуррр" ранее уже становился организатором конкурса. И вот - опять.

Зоомаркет "ЛеМуррр".

Магазин зоотоваров "Ле Мурр".

Магазин зоотоваров "Ле Мурр".

Зоомаркет "ЛеМуррр" открылся в Вологде в декабре 2014 года и быстро завоевал уважение и доверие не только жителей, но и гостей Вологды своим фирменным стилем и наличием широкого ассортимента высококачественных импортных кормов для домашних питомцев.

Сегодня зоомаркет "ЛеМуррр" – небольшой, но очень уютный магазин, где Вам окажут профессиональную помощь в подборе качественного корма и необходимых товаров для Ваших питомцев.

Флагман и эксклюзив зоомаркета "ЛеМуррр" – это корма для кошек и собак торговой марки CANAGAN (Канаган). Корм CANAGAN - беззерновые формулы, содержащие большое количество питательных веществ. Идеальное соотношение протеинов, овощей, лекарственных трав и ягод. Каждый ингредиент специально подобран для обеспечения оптимального питания, усвояемости и великолепного вкуса. Не только котики, но и собаки обожают корма CANAGAN, а их владельцы, в свою очередь, довольны тем, что их питомцы полны сил, энергии и великолепно выглядят.

Огромной популярностью у покупателей также пользуются корма торговых марок:Kudo (Кудо). PronatureHolistic (Пронатюрхолистик). 1stChoice (Фёстчойс), Schesir (Шезир), Versele-Laga (Верселе-Лага), Manitoba (Манитоба), Stuzzy (Штузи), TOMi (Томи), Clan (Клан).

Плюсы зоомаркета:

- Удобное месторасположение (рядом с супермаркетом «Золотой Ключик» на ул. Герцена);

- Широкий ассортимент качественных зоотоваров доступных, в том числе, и на заказ;

- Комфортная цена и бесплатная доставка по городу;

- Наличие товара для покупателя со средним и высоким уровнем достатка, которые хотят быть уверенными в качестве кормов и зоотоваров, приобретаемых для своих питомцев.

Возможность заказать необходимый вашему питомцу товар по выгодной цене!

И это не шутка!

Только в период проведения конкурса с 27 февраля по 22 марта Вы сможете заказать у нас корма со скидкой 15%, а игрушки и прочие аксессуары со скидкой 20% по промокоду "КотоФото2020".

Всегда быть в курсе новинок, акций и скидок вы сможете, подписавшись на странички в социальных сетях: ВКонтакте www.vk.com/lemurrr_vologda и Инстаграм www.lemurrr_vologda

Обращаем Ваше внимание, что зоомаркет переехал и сейчас находится по НОВОМУ адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 32 (2-й этаж), тел. 8-921-547-7000

Ветеринарная клиника "ДРУГ Ко"

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Ветеринарная клиника "ДРУГ Ко" появилась в Вологде, отвечая запросам вологжан - домашних питомцев становится все больше и больше. И необходимо лечить животных, наблюдаться с ними у специалистов, чтобы питомцы были здоровы и счастливы, чтобы прожили долгую жизнь и дарили радость хозяевам.

Сначала клиника открылась в Вологде на улице Конева ,18 Г, этот офис стал головным. Позже открылся филиал на ПЗ -1, в доме 10, и весной 2019 на Дальней, 24. В эти клиники обычно едут не только из микрорайонов города, но и изо всей Вологодской области.

Клиника основана в 2012 году, здесь собрана дружная команда профессиональных ветеринарных врачей. Здесь предоставляется широкий спектр ветеринарных услуг. Работа в клинике постоянно совершенствуется благодаря опыту специалистов, высоким технологиям, современной технике.

Страничка клиники есть в социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/drugvet

Здесь много интересной и полезной информации для любителей домашних животных.

Итак, клиника "Друг КО"

Почему посещают эту клинику?

Светлана Владимировна, обладательница обаятельного шпица:

- Приехала с питомцем сюда, потому что хорошие отзывы: не дают напрасных надежд, не высасывают деньги. Между тем цены социальные. Докторов хвалят, что они берутся спасать животных, даже если в других местах отказались... Клятву Гиппократа ветврачи не давали, но неукоснительно следуют именно ей.

Ветеринарная клиника ВетПлюс

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Клиника "Вет Плюс" оказывает широкий спектр ветеринарных услуг:

- Терапия

- Хирургия

- Прием узких специалистов: уролог, дерматолог, онколог, специалист по экзотическим животным.

- Лечение птиц

- Вакцинация

- Все виды анализов

- Вызов врача на дом

- Кабинет груминга

- Клиника специализируется в области терапии, дерматологии и урологии. Здесь занимаются лечением птиц - как декоративных, так и сельскохозяйственных.

Специалисты клиники регулярно повышают уровень профессионального мастерства - участвуют в конференциях, конгрессах и мастер-классах.

Особое внимание здесь уделяют лабораторной диагностике, быстроте и качеству выполнения анализов. Сюда звонят и приезжают, чтобы получить консультацию по лечению сельскохозяйственных животных.

В клинике "ВетПлюс" работает зоомагазин , где продается эффективное, полезное и безопасное для ваших питомцев.

ВАЖНО: ветеринарная клиника создана 1 марта - в День кошек в России. В этом году клинике исполняется ровно 2 года.

Наш адрес:

Телефон для связи: 8(8172) 34-01-33, г.Вологда, ул. Мира, д. 80, вход со двора.

Группа в социальной сети "ВКонтакте" - https://vk.com/vetplusvologda

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ИСТОЧНИК KP.RU

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