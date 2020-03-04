Лобовое столкновение Рено Логан с тяачом Даф произошло на вологодской трассе

В Шекснинском районе в смертельном ДТП погиб мужчина. Как сообщает УМВД по Вологодской области, 4 марта около 14:25 на 51 километре автодороги Вологда – Новая Ладога вблизи деревни Нестерово произошло столкновение легковушки с тягачом.

По предварительным данным, за рулем автомашины "Рено Логан" находился мужчина 1982 года рождения. От удара его легковушка превратилась в груду металлолома. Мужчина погиб на месте.

ДТП случилось на вологодской трассе.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

За рулем тягача Даф находился мужчина 1969 г.р. Он не пострадал.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. По материалам проверки будет принято процессуальное решение.