Лобовое столкновение Рено Логан с тяачом Даф произошло на вологодской трассе
В Шекснинском районе в смертельном ДТП погиб мужчина. Как сообщает УМВД по Вологодской области, 4 марта около 14:25 на 51 километре автодороги Вологда – Новая Ладога вблизи деревни Нестерово произошло столкновение легковушки с тягачом.
По предварительным данным, за рулем автомашины "Рено Логан" находился мужчина 1982 года рождения. От удара его легковушка превратилась в груду металлолома. Мужчина погиб на месте.
ДТП случилось на вологодской трассе.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
За рулем тягача Даф находился мужчина 1969 г.р. Он не пострадал.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. По материалам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU