Почти каждая вторая женщина не намерена отмечать 8 Марта

Практически каждая вторая россиянка не планирует отмечать Международный женский день 8 Марта. Обычно мужчины поздравляют женскую половину человечества. А проект Hi-chef от Mail.ru Group расспросил женщин - как они планируют провести этот день, намерены ли они готовить праздничный ужин и балуют ли их близкие вкусными блюдами.

Результаты опроса оказалсь ошеломляющими: почти половина российских женщин не собираются отмечать один из главных, казалось бы, праздников, соперничающих разве что с Новым годом.

41% респонденток сообщили, что они не собираются готовить праздничный ужин. Пока ничего не решили окончательно- 51%. И лишь 8% уже продумали весь список блюд!

Известно и меню этого меньшинства - большинство из тех, кто решил порадовать себя и близких праздничным ужином, запекут мясо, приготовят салаты и десерт.

Респонденток также попросили поделиться, балуют ли их партнеры домашними блюдами в праздники. Оказалось, что лишь каждой десятой (10%) любимый человек что-то готовит. А половина женщин, 47%, никогда не получали такого подарка.

Завтрак в постель для росийских женщин также является редкостью — 54% опрошенных признались, что в их отношениях такого никогда не случалось.

Что бы хотели женщины от своих партнеров вкусненького в честь праздника? Оказалось, треть (34%) хотели бы поужинать мясом, 31% будет достаточно вкусного завтрака, 26% с радостью попробуют салаты, а о десерте мечтают 23%.

Опрос проводился с 25 по 27 февраля 2020 года среди 11 306 российских пользователей проекта Hi-chef.