2020-02-25T17:47:43+03:00
Общество

В Череповце закрыли массажный салон - там работали проститутки

Незаконые услуги оказывали девушки от 18 до 35 лет
Иван Чухнин
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Проститутки остались без работы.Проститутки остались без работы.
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В Череповце закрыли притон - под видом массажного салона там оказывали незаконные услуги. Правонарушение выявили сотрудники уголовного розыска. Как сообщает пресс-служба управления МВД по Вологодской области, для борделя было арендовано помещение в Зашекснинском районе.

Снаряжение для утех пойдет в суд как вещдок. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Снаряжение для утех пойдет в суд как вещдок.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

На рабочем месте были задержаны шесть девушек в возрасте от 18 до 35 лет. Бизнесом заправлял 32-летний сутенер.

Интерьеры притона - незатейливы. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Интерьеры притона - незатейливы.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ "Организация занятия проституцией". Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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