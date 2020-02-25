В Череповце закрыли массажный салон - там работали проститутки

В Череповце закрыли притон - под видом массажного салона там оказывали незаконные услуги. Правонарушение выявили сотрудники уголовного розыска. Как сообщает пресс-служба управления МВД по Вологодской области, для борделя было арендовано помещение в Зашекснинском районе.

Снаряжение для утех пойдет в суд как вещдок.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

На рабочем месте были задержаны шесть девушек в возрасте от 18 до 35 лет. Бизнесом заправлял 32-летний сутенер.

Интерьеры притона - незатейливы.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ "Организация занятия проституцией". Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет.