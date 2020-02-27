2020-02-28T16:00:02+03:00
Общество

Жители Вологды первыми увидят «Один вдох» в «Синема Стар»

Счастливчики могут посмортеть его уже 5 марта
Иван Чухнин
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Кадр из необыкновенно красивого фильма о необыкновенной женщине.Кадр из необыкновенно красивого фильма о необыкновенной женщине.
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5 марта в широкий прокат выходит первый российский фильм, снятый в открытом море на глубине, - «Один вдох». Картина основана на реальных событиях и связана с историей легендарной «королевы фридайвинга» Натальи Молчановой. Первой и единственной в мире женщины, которая могла задержать дыхание более чем на 9 минут, 22-кратной чемпионки мира по фридайвингу, обладательницы 42 мировых рекордов во всех возможных дисциплинах фридайвинга. Наталья пропала без вести в 2015 году во время очередного погружения, но создатели картины подчеркивают, что фильм «Один вдох» - это не драма и не байопик, а именно художественный проект.

В фильме много подводных съемок.

В фильме много подводных съемок.

«Моя героиня – это женщина, которая в определенный этап своей жизни поняла, что обладает большим талантом и, несмотря на возраст, несмотря на мнение окружающих, несмотря на то, что ей пришлось принести большие жертвы, смогла полностью изменить свою жизнь и добиться немыслимых высот в спорте - во фридайвинге. Она не просто погружается в океан, она погружается в себя, чтобы найти в своей душе силы победить. И я верю, что эта сила есть в каждом из нас, и мы тоже способны изменить свою жизнь», – говорит исполнительница главной роли Виктория Исакова.

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Сцены подводного погружения снимали в открытом море у берегов Мальты. Для работы над подводными кадрами была приглашена лучшая в мире команда специалистов по съемкам на открытой воде и режиссер Жюли Готье, известная своими художественными короткометражными проектами, которые она снимает вместе с супругом Гийомом Нери. Оба профессионально занимаются фридайвингом, а в прошлом – чемпионы и рекордсмены в данном виде спорта.

В между тем в наших социальных сетях уже стартовал совместный конкурс вместе с сетью кинотеатров «Синема Стар» - несколько счастливчиков смогу посмотреть фильм непосредственно 5 марта среди самых первых зрителей картины. Получите шанс выиграть пригласительный на двоих!

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5 марта в прокат выходит фильм "Один вдох".

ИСТОЧНИК KP.RU

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