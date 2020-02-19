В Вологде у преподавателей повысят финансовую грамотность
C марта 2020 года в рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации по повышению финансовой грамотности населения будет проводиться обучение страхованию преподавательского состава высших и средних специальных (профессиональных) учебных заведений. Обучение проводится на бесплатной основе. Обучение будет проводиться в г. Вологда на территории Бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской области «Вологодский аграрно-экономический колледж». По вопросам записи на обучающий курс обращаться по электронной почте: denisovmu@nvksi.ru]
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