2020-02-19T13:03:39+03:00
Общество

В Вологде у преподавателей повысят финансовую грамотность

Обучение будет происходить бесплатно
Иван Чухнин
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Обучение будет проводиться бесплатно.Обучение будет проводиться бесплатно.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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C марта 2020 года в рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации по повышению финансовой грамотности населения будет проводиться обучение страхованию преподавательского состава высших и средних специальных (профессиональных) учебных заведений. Обучение проводится на бесплатной основе. Обучение будет проводиться в г. Вологда на территории Бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской области «Вологодский аграрно-экономический колледж». По вопросам записи на обучающий курс обращаться по электронной почте: denisovmu@nvksi.ru]

ИСТОЧНИК KP.RU

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