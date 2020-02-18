2020-02-18T13:31:41+03:00
Происшествия

Под Череповцом перевернулся автобус

Иван Чухнин
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Автобус перевернулся у отворотки на Ботово возле Череповца.Автобус перевернулся у отворотки на Ботово возле Череповца.
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На трассе под Череповцом, возле деревни Ботово, перевернулся автобус. ДТП случилось 18 февраля утром на дороге Вологда - Новая Ладога. Автобус ПАЗ двигался в сторону от Череповца в сторону аэропорта, но оказался лежащим на боку на разделительной полосе. Видео с места аварии появилось в соцсетях. Как пояснил Алексей Кощеев, предоставивший информацию порталу Gorodche.ru, утром трасса была очень скользкой - "страшно ехать больше 80 километров в час, машину начинает «мотать»".

Трасса А-114 является федеральной. Это одна из самых оживленных транспортных магистралей.

В автобусе находился только водитель.

В автобусе находился только водитель.

Стало известно, что в автобусе на момент аварии находился только водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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