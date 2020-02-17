Tele2 в Вологде переехала в новый офис

Офис Tele2 в Вологде справил новоселье. Теперь он находится в деловом комплексе на Пошехонском шоссе.

Офис компании теперь располагается в бизнес-комплексе на Пошехонском шоссе, 18, корпус С. В новой штаб-квартире площадью 535 кв. м организовано светлое, просторное пространство для сотрудников, а также складские помещения. Здесь также есть собственная парковка, на территории центра запланировано открытие фитнес-центра, кафе и магазинов.

- Компания Tele2 развивается очень динамично, мы демонстрируем опережающие рынок темпы роста, при этом активно инвестируем в инфраструктуру, - рассказала директор вологодского филиала Tele2 Злата Белышева. - Весь год оператор остается лидером телеком-рынка по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры в стране. Только в Вологодской области в 2019 году мы оборудовали все антенно-мачтовые сооружения Tele2 технологией 4G-интернета. Мы вышли на новый уровень качества связи. Пришло время переехать в современный, технологичный офис, отвечающий духу компании. Удобные переговорки, открытое рабочее пространство, даже отдельные кабинеты устроены так, чтобы подчеркнуть готовность руководителей к диалогу: прозрачные двери, нет пафосных табличек с должностями. Новое рабочее пространство позволит в комфортных условиях и с большей эффективностью развивать бизнес на Вологодчине.

КОНКРЕТНО

На одном этаже Tele2 создала единое офисное пространство, которое в полной мере отражает айдентику компании. Отдельные кабинеты отведены только сотрудникам, которым необходимо сохранение конфиденциальной информации. В новом офисе организована зона

отдыха, 2 переговорные комнаты, класс для обучения сотрудников и консультантов салонов связи. Названия для переговорных комнат выбирали всей командой. Остановились на популярных вологодских символах: теперь сотрудники обсуждают новые проекты в "Кружевах" и "Палисаде", а за новыми знаниями идут в «Лён» (название класса к тому же созвучно английскому learn – учиться).