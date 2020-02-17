Полицейские нашли шестерых зайцев-беспризорников в вологодской электричке

Сотрудники транспортной полиции проводили рейд в электричке «Вологда – Вожега». Они обнаружили необычных пассажиров.

Юлия Гурина и Павел Кутяк проводили профилактический рейд. В одном из вагонов они услышали странный звук. Он шел из пакета, стоявшего в тамбуре между вагонами.

В пакете оказалист малолетние безбилетники - шестеро щенков. Инспекторы опросили пассажиров. Как удалось выяснить, хозяин не знал, что делать с ними, лишить малышей жизни у него не поднялась рука. Поэтому непутевый заводчик малодушно оставил щенков в тамбуре во время стоянки электропоезда на одной из станций.

Шесть малышей ищут нового хозяина.

Как сообщила старший инспектор направления по связям со СМИ Вологодского ЛО МВД России на транспорте Ирина Смола, полицейские приняли решение забрать малышей с собой. В помещении железнодорожного вокзала станции Вожега инспекторы по делам несовершеннолетних организовали для животных спальное место и питание. Щенки недавно появились на свет и были еще слепыми. Самостоятельно кушать они не умели. Сострадательные жители поселка Вожега помогли сотрудникам транспортной полиции раздобыть шприц для кормления, а сотрудники транспортной полиции приобрели молочные продукты в магазине на станции.

В Вологду щенки отправились на поезде «Архангельск-Москва» На просьбу стражей правопорядка откликнулся городской «Приют надежды». Сотрудники его забрали малышей рано утром.

Сейчас щенки находятся в приюте, который уже начинает искать малышам новых хозяев.