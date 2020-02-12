Студенты и журналисты Вологды примут участие в просветительских мероприятиях Минфина России

В Вологде Минфин России проведет образовательный семинар для повышения квалификации журналистов и просвещения студентов, проходящих обучение в сфере экономики или журналистики. Мероприятие будет организовано в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Цель семинара — повышение уровня осведомленности участников в вопросах личных финансов и защиты прав потребителей финансовых услуг, а также повышение заинтересованности опытных и начинающих журналистов в публикации материалов по теме финансовой грамотности.

Социологи, экономисты и профессионалы медиарынка на примерах и кейсах из журналистской практики поделятся полезными знаниями для практической работы с финансовой информацией, помогут найти ответы на популярные и актуальные вопросы управления финансами.

Опыт нескольких десятков информационно-просветительских семинаров, проведенных в 2016-2019 годах в различных регионах России, от Калининграда до Владивостока, подтвердил заинтересованность журналистского сообщества в дальнейшем изучении, освещении и продвижении темы финансовой грамотности. Повышение личной квалификации представителей СМИ и обеспечение доступа к достоверным источникам информации по финансовым темам для последующего написания материалов будет способствовать большей осведомленности россиян в вопросах личных финансов и защиты прав потребителей финансовых услуг. Для участия просим обращаться к организаторам по электронной почте seminar@rimpn.ru.