2020-02-12T16:57:21+03:00
Общество

Студенты и журналисты Вологды примут участие в просветительских мероприятиях Минфина России

Иван Чухнин
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В Вологде Минфин России проведет образовательный семинар для повышения квалификации журналистов и просвещения студентов, проходящих обучение в сфере экономики или журналистики. Мероприятие будет организовано в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Цель семинара — повышение уровня осведомленности участников в вопросах личных финансов и защиты прав потребителей финансовых услуг, а также повышение заинтересованности опытных и начинающих журналистов в публикации материалов по теме финансовой грамотности.

Социологи, экономисты и профессионалы медиарынка на примерах и кейсах из журналистской практики поделятся полезными знаниями для практической работы с финансовой информацией, помогут найти ответы на популярные и актуальные вопросы управления финансами.

Опыт нескольких десятков информационно-просветительских семинаров, проведенных в 2016-2019 годах в различных регионах России, от Калининграда до Владивостока, подтвердил заинтересованность журналистского сообщества в дальнейшем изучении, освещении и продвижении темы финансовой грамотности. Повышение личной квалификации представителей СМИ и обеспечение доступа к достоверным источникам информации по финансовым темам для последующего написания материалов будет способствовать большей осведомленности россиян в вопросах личных финансов и защиты прав потребителей финансовых услуг. Для участия просим обращаться к организаторам по электронной почте seminar@rimpn.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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