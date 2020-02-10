Картина в квартире Пушкина на Мойке могла бы быть собственностью вологжанки

8 февраля - черный день в истории человечества. Именно в этом день 183 года назад прозвучал роковой выстрел Дантеса на Черной речке. А 10 февраля в Санкт-Петербурге, на Мойке,12, умер Александр Пушкин. Сейчас там создан квартира-музей великого поэта.

Как оказалось, к значимому экспонату этого известного всему миру музея имеет прямое отношение вологодская семья. Речь идет о картине академика Волкова "Дуэль" -"единственном исторически верном, почти документальном изображении трагедии на Черной речке".

Из архива Юлии Арсеньевой.

Как рассказала Юлия Арсеньевав на своей страничке в Фейсбуке, эта картина долгое время хранилась в их семье:

- Картина хранилась у нас, пока моя мама (Тамара Александровна Бушейкина, преподаватель Вологодского политехнического института,(1938-2010) - прим. авт..) по репродукции в журнале "Нева" за 1965 год, не поняла, каким раритетом семья обладает. В журнале была напечататна статья о пропавшей картине.

О истории обретения картины Юлия знает по рассказам родных:

- Она была приобретена в Тюмени на толкучке. Бабуле досталась по наследству. Путешествие картины было долгим: из Сибири, Ленинграда, Дальнего Востока, Великого Устюга полотно переехало в Вологду, вместе со всем скарбом вслед за новым назначением деда по службе...

Мама позвонила в редакцию журнала "Нева". Приехали люди, картину забрали в Питер .

- Это был конец 60-х, когда сотрудники музея-квартиры Пушкина увезли "Дуэль" кисти Волкова.

Об этом случае рассказывается в книге - в 1977 году в издательстве "Детская литература" вышла книга Петрова "Следопыты искусства". В главе "Пушкина у нас в семье всяк любит" была подробно изложена эта история. Как говорит Юлия, "бабушка очень ругалась на автора: в статье она почему-то говорит с использованием простонародной лексики, хотя в жизни она никогда не употребляла слов типа "всяк и надысь"! Автор явно перестарался с колоритом.

Надо сказать, что картина с такой удивительной судьбой была в нелучшем состоянии. Юлия с мамой несколько раз ездили из Вологды в Ленинград- Петербург, заходили на Мойку, 12 в надежде увидеть семейную реликвию в экспозиции. Но безрезультатно - им отвечали, что полотно еще не выставлено, на реставрации.

И все-таки "миссия" была выполнена. Юлия увидела картину в августе 2013 года, уже после ухода мамы. Она видела ее впервые. И первое, что она испытала - потрясение: " Я думала, что речь идет о громадной картине!!! На самом деле вся трагедия поэта уместилась на малюсенький холст. Он висит прямо при входе, в первой витрине. Юная дева-экскурсовод понятия не имеет какой долгий путь проделала "Дуэль" чтобы наконец-то обрести если не свет, то электрическую подсветку и музейный покой!"