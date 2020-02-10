Бывший замгубернатора будет начальником Деда Мороза

Стало известно, кто возглавит проект АО Дед Мороз". Официально о назначении будет объявлено на заседании правительства 10 февраля.

Напомним, после выборов губернатора все заместители губернатора сохранили свои места кроме Олега Васильева. Он лишился поста после того, как оказался пьяным за рулем. И это не сошло ему с рук. Суд лишил его прав и оштрафовал. А после завершения служебного расследования он остался без работы, его пост заняла Лариса Каманина. В СМИ появлялась информация, что Олега Александровича устроят проректором в ВоГУ. Но это были лишь предположения.

Затем, когда состоялся конкурс на должность руководителя одной из главных туристических структур АО «Дед Мороз», Олег Васильев одним из последних подал заявление.

В среду он будет представлен коллективу акционерного общества.