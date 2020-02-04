В Вытегорском районе волки угрожают школьникам

В Вытегорском районе жители села Девятиново борются за строительство в селе школы: 150 детей ( Это три больших автобуса, на самом деле больше, - прим.авт..) вынуждены ездить на занятия в другой населенный пункт. К прежним рискам, например, к вероятности попасть в ДТП, добавилась еще одна опасность: волки.

Серые разбойники появились в окрестностях и реально угрожают людям.

Судя по следам, волк подходил прямо к дому. Фото: Л.Павлова, Девятины.

Как сообщила жительница Девятин Светлана Мехнецова, на днях у нее из будки хищники утащили лайку:

- Мы живем на центральной улице, позади - канал. В ту сторону и ведут следы волочения. Односельчане зачастую видят следы, хищники подходят прямо к домам. А между тем дети еще затемно, с 7 часов утра, отправляются на остановку, ждут автобуса.

Система поощрения охотников, отстреливающих хищников, видимо, не срабатывает. О встречах с волками сообщают жители и других районов области.

«Все факты о появлении волков возле жилых домов обязательно отрабатываются. Борьба с ними — прямая наша обязанность. К работе привлекаются местные охотники, хорошо знающие образ жизни зверя и его повадки, охотпользователи», — заверил заместитель губернатора Михаил Глазков.

По его словам, в январе в Вытегорском районе было добыто 7 волков. Ежегодно в этом районе добывается порядка 20 особей хищника, например в прошлом году добыто — 28, в 2018 — 25, а в 2017 — 17 волков.

Всего по итогам прошлого года в Вологодской области добыто 365 волков, в 2018 году добыто 444 волка, в 2017 году- 330 волков.

- При обнаружении следов пребывания хищника, в первую очередь, необходимо обязательно обратиться в облохотдепартамент или администрацию сельского поселения, — предупредил Михаил Глазков.