В День влюбленных любящие приглашают любимых в филармонию

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В концертном зале Вологодской филармонии 14 февраля - концерт прекрасных ребят - группы Elena et les garçons (Элена и ребята).

В программе: хиты исполнителей разных стран и эпох от Марлен Дитрих, Эдит Пиаф, The Beatles и Муслима Магомаева до Адриано Челентано, Ricchi e Poveri и музыки советского кино

Элен и ребята - это популярный в России мультиязычный проект, сочетающий в себе исполнение лиричных французских баллад о любви с драйвом ярких композиций в авторских аранжировках.

Группа успешно ведет концертную деятельность, выступает на фестивалях («Джаз на пруду», «Дни французской культуры», «Джаз в Коломенском» и др.), на радио, телевидении (Первый канал, Life news, Маяк, МИР).

Солистка Елена Липаева, душа команды, росла и училась в Европе. Так что французский язык для нее такой же родной, как и русский. Елена прекрасно владеет английским, итальянским, испанским и немецким.

Обаяние Елены сочетает эмоциональность и элегантность, ее выступления обладают особым европейским очарованием и шармом.

Коллектив активно гастролирует по городам России, СНГ и Европы. Недавние выступления в Каннах, Риге, Франкфурте, Краснодаре, Абрау-Дюрсо, Сургуте, Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и многих других городах собрали полные залы.

И теперь прекрасные ребята и Елена едут к нам!

Итак, Elena et les Garçons (Элена и ребята).

В составе: Елена Липаева (вокал), Валерий Дедов (барабаны),

Михаил Луцков (бас-гитара), Александр Кучин (гитара),

Андрей Марухин (фортепиано, клавишные).