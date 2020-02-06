2020-02-06T19:04:55+03:00
Общество

Школу №11 Вологды полностью отремонтируют к 1 сентября

Из-за ремонта детей с апреля переведут в другие школы
Иван Чухнин
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К 1 сентября 2020 года школа №11 преобразится.К 1 сентября 2020 года школа №11 преобразится.Фото: администрация города Вологды
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Капитальный ремонт в школе № 11 Вологды идет под личным контролем Мэра города.

Мэр Вологды Сергей Воропанов оценил подготовку школы № 11 к капремонту. Работы стоимостью более 88 млн рублей, выделенных из областного, регионального и городского бюджетов, уже начались.

В школе № 11 капремонтов не было за всю долгую историю. Необходимо заменить все инженерные сети, перекрытия, двери, окна. Необходимо укрепить стены и фасад, входную группу.

Как уже сообщалось, без прекращения учебного процесса эти работы не выполнить.

Сергей Воропанов взял капремонт школы под свой контроль. Фото: администрация города Вологды

Сергей Воропанов взял капремонт школы под свой контроль.Фото: администрация города Вологды

«В этом году при поддержке федерального бюджета, при поддержке Губернаторской программы капремонтов мы имеем возможность масштабно ремонтировать школы и детские сады, - сообщил Сергей Воропанов журналистам, вместе с ним сегодня посетившим учебное заведение. - Мы планируем начать ремонт в апреле и завершить все строительные работы к началу нового учебного года... Сроки очень сжатые, объем работ колоссальный, поэтому поручил Департаменту градостроительства в ежедневном режиме проводить здесь планерки и контролировать процесс. Ход работ будет находиться под моим личным контролем.»

Сейчас в столовой тесновато: школьники обедают в несколько смен.

Сейчас в столовой тесновато: школьники обедают в несколько смен.

Школа получит не только обновленные классы, но и расширенную столовую - сейчас школьники питаются в несколько смен. Эта работа ведется в рамках исполнения поручения Президента Владимира Путина об обеспечении всех учеников начальных классов горячим питанием.

В течение четвертой четверти все школьники, а это более 1000 человек, будут заниматься во вторую смену в других образовательных учреждениях.

Уроки для средней и старшей параллели будут проходить в Центре образования № 42, для начальной школы - в школе № 8. Отдельно, после обсуждения с родителями, проработан вопрос по первоклассникам. Для них будет организовано обучение в соседней школе № 13 на улице Горького.

Первоначально предполагалось, что малыши будут ездить в 8 школу. Такой вариант вызвал озабоченность родителей. В итоге управлению образования предложило вариант школы № 13, где уже выделены кабинеты для пяти классов.

- Родители восприняли эту новость с радостью, - рассказала начальник Управления образования Администрации города Вологды Ирина Гуляева.

«Учреждения Вологды предоставили нашим ученикам самые комфортные условия. Уроки будут проводить педагоги нашей школы, программа будет выполняться. Мы обсудили и запланировали нашу дальнейшую работу», - удовлетворена решением всех вопросов и директор школы № 11 Наталия Асеева.

Пока Сергей Воропанов поручил проработать вопрос доставки детей к месту обучения, если возникнет такая необходимость. .

Как сообщает пресс-служба Администрации Вологды, всего на капитальный ремонт учреждений образования Вологды в 2020 году будет направлено порядка 220 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Помимо школы № 11, капитально также будут отремонтированы школы №№ 5, 9, 20, 28 и 36, а также детские сады №№ 21, 40 и 43. Список объектов составлен по поручению Губернатора Олега Кувшинникова в рамках областной пятилетней программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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