Музей Валерия Гаврилина пополнился пианино его учительницы музыки

Вдова композитора Валерия Гаврилина - Наталья Евгеньевна, которой на днях исполнилось 90 лет, давний друг Вологодского района. Как сообщает Сергей Жестянников, глава Вологодского района, "все идеи по сохранению памяти о Валерии Александровиче мы обсуждаем в первую очередь с ней"... Напомним, в 2019 году районному музею, что находится в селе Кубенском, присвоено имя композитора.

"Детские перезвоны" - 2019.

"К сожалению, в конце прошлого года не стало учительницы Гаврилина Татьяны Дмитриевны Томашевской. Ряд личных вещей, прежде всего, ее пианино, заняли место в музее композитора,"- об этом сообщил Сергей Жестянников в соцсетях.

Как сообщила друг Татьяны Дмитриевны журналистка, искусствовед Наталия Серова, композитор, бывая в Вологде, всегда останавливался у своей учительницы.

- Пианино, а его опробывала известная музыкант Елена Распутько, в прекрасном состоянии. На нем, естественно, играл Валерий Гаврилин. Сегодня кубенцы забирают себе стол, на котором ел-пил, за которым сочинял композитор. Я рада, что эти бесценные вещи попали в руки профессионалов... Татьяна Дмитриевна оставила прекрасный архив. Документы, переписка, ноты и фотографии переданы в областной архив, часть вещей переданы в музей Кадникова, что в Сокольском районе. Там также есть уголок Гаврилина..

На этом пианино играл и сочинял Валерий Гаврилин.

Как стало известно, весной в Вологодском районе традиционно пройдет фестиваль «Детские перезвоны», на него вновь приглашена Наталья Евгеньевна Гаврилина.