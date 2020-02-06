Борьба против строительства целлюлозного комбината под Череповцом продолжается

Предостережение Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры ООО «СВЕЗА-Лес», которое проектирует целлюлозный комбинат на Рыбинском водохранилище в Вологодской области, о проведении общественных слушаний, признано законным.

Напомним, Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура вынесла предостережение ООО «СВЕЗА-Лес». Речь в нем шла о том, что проектируемый завод относится к объектам наивысшего класса экологической опасности. А это значит, что заказчик проекта должен провести общественное обсуждение не только в Вологодской, но и в Ярославской области.

Природоохранная прокуратура и департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области сочли, что жители соседнего региона, живущие в непосредственной близости от места предполагаемого строительства, также должны участвовать в общественных обсуждениях.

«Строительство целлюлозного завода с производительностью 1 330 000 тонн воздушно-сухой целлюлозы в год и полигона для размещения отходов напрямую затрагивает интересы граждан Ярославской области, а также их право, гарантированное Конституцией РФ, на благоприятную окружающую среду. Отсутствие учета мнения общественности Ярославской области нарушает принцип гласности, учета общественного мнения при проведении экологической экспертизы, а также права жителей Ярославской области на участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду. В связи с чем, считает, что проведение общественных обсуждений на территории Ярославской области является обоснованным и необходимым», - сделал заявление ярославский департамент окружающей среды.

Но компания «СВЕЗА-Лес» оспорила это предостережение в Кировском суде Ярославля и выиграла иск. Природоохранная прокуратура и департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области обратились в областной суд.

Своим определением облсуд отменил решение суда первой инстанции и прекратил дело. Таким образом, предостережение осталось в силе.

Однако "СВЕЗА-Лес" опять пыталась оспорить. Решение вновь было отменено, дело было направлено для рассмотрения по существу. Но 4 февраля Ярославский областной суд вынес вердикт: предостережение природоохранной прокуратуры законно.

Как сообщает yarnews.net Это дает возможность ярославским властям требовать обсуждения проекта и на территории Ярославской области.

Напомним, общественные обсуждения состоят из трех этапов: при подготовке технического задания, при разработке мероприятий по охране природы (включая оценку негативного воздействия на окружающую среду) и при утверждении проектной документации.