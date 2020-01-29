2020-01-29T18:10:35+03:00
Общество

В Вологде восстановлено теплоснабжение центра города

Массовое отключение тепла коснулось десятки тыясяч вологжан
Иван Чухнин
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Работы на теплотрассе производились ночью.Работы на теплотрассе производились ночью.Фото: администрация города Вологды
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В Вологде полностью восстановлено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов. Работы по ликвидации утечки на магистральном трубопроводе диаметром 400 мм на ул.Чехова начались вечером 28 января, они велись ночью и были завершены 29 января в 2:50.

Работы осложняла низкая температура. Фото: администрация города Вологды

Работы осложняла низкая температура.Фото: администрация города Вологды

Для восстановления теплоснабжения пришлось замененить 5-метровый участок теплотрассы. Затем было призведено заполнение теплоносителем трубопроводов и подключение попавших в зону отключения зданий.

Напомним, речь шла о 51 жилом доме, 9 социальных объектах и ряде административных зданий, в том числе двух крупных школ - №8 и №32.

Таким образом отопление было отключено с 22:00 28 января до 3:50 29 января.

Ход работ контролировал мэр гороа Сергей Воропанов. Фото: администрация города Вологды

Ход работ контролировал мэр гороа Сергей Воропанов.Фото: администрация города Вологды

Как сообщает администрация Вологды, функционирование системы теплоснабжения полностью восстановлено, теплоноситель с котельной ВОМЗ поступает к потребителям в полном объеме и нужной температуры. Попадавшие в зону ограничения школы и детские сады работают в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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